В Україні складна ситуація з туберкульозом, найбільше хворих у п'яти областях – ЦГЗ

Найбільші показники захворюваності на туберкульоз в Україні мають Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Закарпатська та Волинська області.

Про це повідомила завідувачка відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров’я Яна Терлеєва під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

В Україні поширюється саме лікарсько-стійкий (мультирезистентний) туберкульоз – той, що не піддається стандартним методам лікування.

"Підкреслю, що зараз в умовах повномасштабної війни, тривалого стресу, тривалого перебування в підвальних приміщеннях, зубожіння населення, також того економічного стану, в якому перебуває наша країна, ми ще раз звертаємо увагу, що в цілому наша країна належить до країн з високим рівнем захворюваності серед європейського регіону.

Характерною особливістю є поширення в масштабах нашої країни саме лікарсько-стійкого туберкульозу", – сказала представниця ЦГЗ.

Яна Терлєєва зауважила, що усі регіональні протитуберкульозні центри залучені до інноваційного лікування. Водночас не всі українці знають, що ця хвороба виліковна.

"Ми бачимо ефективність лікування 89%, це дуже хороший показник. Але значна кількість пацієнтів мають занедбану форму і їм надати допомогу значно важче. З одного боку, це пов’язано з тим, що ці люди не звертались по медичну допомогу під час COVID-19, а з іншого боку – з пізнім зверненням через обмеження, пов’язані з війною.

За даними МОЗ, близько 20% населення на прифронтових, деокупованих територіях мають обмежений доступ до медичної допомоги", – каже Терлєєва.

Щоб виявляти й лікувати туберкульоз, в Україні використовують різні технології, зокрема мобільні амбулаторії.

За словами Терлєєвої, у 2023 році середній термін призначення лікування становив 6 днів від моменту виявлення хвороби.

"Це доволі хороший показник, враховуючи кількість тривог, логістичні обмеження. Але ми хочемо ще скоротити цей термін, щоб якомога швидше виявляти хворобу і людина отримувала лікування відразу після появи симптомів, щоб перервати подальше передавання туберкульозу", – додала посадовиця.

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Загалом за останній рік захворюваність на туберкульоз у світі зросла на 4% і на це, зокрема, вплинула пандемія COVID-19, додав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У 2023 році в Україні зареєстрували близько 20 тисяч випадків туберкульозу, 640 з них – серед дітей.

"Україна була серед лідерів за новими випадками туберкульозу, причому не лише чутливого, а й мультирезистентного. Мультирезистентний туберкульоз. Для України це проблема ще більш актуальна, тому що є певні складнощі з безпековим питанням, не завжди можливо запустити повний комплекс профілактичних програм", – сказав Кузін.

Водночас Україна вже кілька років працює за протоколами ВООЗ та використовує європейські практики, запевнив санлікар.

За його словами, завдяки інноваційним препаратам пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом можна вилікувати за 6-9 місяців (раніше – 18-24 місяці).

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У МОЗ вкотре закликали якомога швидше звертатися по медичну допомогу, якщо ви помітили симптоми туберкульозу.