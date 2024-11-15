У 2023 році захворюваність на кір зросла на 20%: у світі занедужали 10 млн людей

У 2023 році у світі виявили понад 10 мільйонів випадків кору. Порівнюючи з 2022-им, цей показник зріс на 20%.

До цього призвів спад рівня вакцинації, стверджують у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Дані свідчать, що в 2023 році року від кору померло понад 107 тисяч людей, зокрема і діти віком до 5 років. Це на 8% менше, ніж у 2022-му. Зниження показників стало можливим тому, що спалах захворюваності припав на країни та регіони, де діти, хворі на кір, мають краще харчування та доступ до медичних послуг.

Однак багатьом летальним випадкам можна було б запобігти. Крім того, внаслідок хвороби можуть виникнути серйозні наслідки для здоров'я, як-от сліпота, пневмонія та енцефаліт (інфекція, що викликає набряк мозку і потенційно може призвести до його пошкодження).

У ВООЗ запевняють, найкращий захист від кору – це вакцинація.

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Проте у минулому році понад 22 мільйони дітей пропустили першу дозу вакцини. За оцінками експертів, 83% дітей у всьому світі отримали першу дозу вакцини минулого року. Натомість другу дозу отримала менша кількість – 74%.

Для запобігання спалаху хвороби та захисту населення необхідно, щоб у кожній країні та громаді щонайменше 95% дітей отримали дві дози щеплення.

"Щеплення проти кору зберегло більше життів, ніж будь-яка інша вакцина за останні 50 років.

Щоб врятувати ще і не дати цьому смертельному вірусу зашкодити найбільш вразливим групам населення, ми повинні інвестувати в імунізацію кожної людини, незалежно від того, де вона живе", – сказав доктор Тедрос Адханом Гебреєсус, генеральний директор ВООЗ.

Внаслідок "глобальних прогалин" у вакцинації минулого року 57 країн зазнали спалахів кору. Це майже на 60% більше, ніж у попередньому році – тоді було 36.

Раніше ми розповідали про симптоми та діагностику кору та що робити, якщо дитина контактувала з хворим.