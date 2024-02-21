Більше половини світу може постраждати від спалахів кору до кінця року – ВООЗ

Більше половини країн світу матимуть високий або дуже високий ризик спалахів кору до кінця року, якщо не буде вжито термінових профілактичних заходів.

Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, пише Reuters.

Кількість випадків кору зростає в більшості регіонів, головним чином через пропущені щеплення в роки пандемії COVID-19, коли системи охорони здоров'я були перевантажені та відставали від планових щеплень від захворювань, яким можна запобігти, зазначають у ВООЗ.

“З даних, отриманих з Центрів з контролю та профілактики захворювань США, ми бачимо, що більше половини всіх країн світу матимуть високий або дуже високий ризик спалахів кору до кінця цього року”, – сказала на брифінгу для преси в Женеві Наташа Кроукрофт, старша технічна радниця з питань кору та краснухи.



Вона закликала до термінових дій для захисту дітей та заявила, що уряди “не беруть на себе зобов'язань” з огляду на супутні проблеми, як-от економічні кризи та військові конфлікти.



Кір – одне з найзаразніших інфекційних захворювань, що передається повітряно-крапельним шляхом і вражає переважно дітей віком до п'яти років. За даними ВООЗ, цьому можна запобігти за допомогою двох доз вакцин. З 2000 року за допомогою вакцинації вдалося запобігти понад 50 мільйонам смертей.



Згідно з даними ВООЗ, кількість випадків захворювання минулого року вже зросла на 79% до понад 300 тисяч.



Спалахи були зареєстровані у всьому світі, за винятком Північної та Південної Америки, додають у ВООЗ.



Рівень смертності вищий у бідніших країнах через слабші системи охорони здоров'я, сказала Кроукрофт та додала, що спалахи та смерті також є ризиком для країн із середнім та високим рівнем доходу.



“У нас було багато спалахів кору по всьому світу, і країни із середнім рівнем доходу дійсно постраждали. І ми стурбовані тим, що 2024 рік буде схожий на 2019 рік", – завершила вона.



Нагадаємо, з 2019 року вакцину від кору є безоплатною для всіх українців.



У календарі щеплень зазначено, що дитина має отримати щеплення від кору в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).



У МОЗ також пояснили як дізнатися, чи має дитина щеплення від кору, якщо документи втрачені.



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