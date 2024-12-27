У 2024 році аптеки здебільшого продавали опіоїд "Налбуфін" без рецепта: медики б'ють на сполох

ДОПОВНЕНО 27 грудня 2024 року о 17:30

У 2024 році в Україні продали 3 мільйони упаковок опіоїдного препарату "Налбуфіну", але на нього було виписано лише 6 тисяч рецептів.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю на каналі Doctor Bulavinova.

"Ми розуміємо кількість проданих упаковок "Налбуфіну" у 2024-му. І ми розуміємо кількість електронних рецептів, виписаних на цей препарат. Умовно, ми говоримо про три мільйони проданих упаковок і про шість тисяч виписаних рецептів", – сказав Ляшко.

Міністр зазначив, що з 1 січня Держлікслужба поновить перевірки аптек, адже налбуфін ще з 1 квітня 2023 року має продаватися виключно за рецептом.

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Що не так із "Налбуфіном"

"Налбуфін" – лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків групи агоністів-антагоністів.

Попри те, що "Налбуфін" є опіоїдом, він не входить до Переліку наркотичних засобів, тому його відпуск не так суворо контролюється.

Після заяви Ляшка анестезіолог Іван Черненко закликав заборонити продаж "Налбуфіну" за звичайним рецептом.

"Через неадекватний маркетинг часто "Налбуфін" призначають з метою знеболення паліативних пацієнтів. Тому що лікарю простіше написати на клаптику паперу "Налбуфін", ніж виписувати червоний рецепт на опіати. Ілюзія безпеки та знеболення. "Налбуфін" слабо знеболює, здебільшого пригнічує свідомість", – каже лікар.

"Налбуфін" іноді використовують бойові медики і донедавна ним комплектувалися військові аптечки.

Однак, за словами анестезіолога, "Налбуфін" погано справляється з гострим болем, пригнічує свідомість та дихання і "створює проблеми на етапі проведення анестезії".

Однак найбільшою проблемою є те, що "Налбуфін" викликає залежність у пацієнтів, зокрема у поранених військових.

"Налбуфін", як і будь-який опіат, викликає залежність. Вже зараз є купа людей серед ветеранів та цивільних, які залежні від "Налбуфіну". А враховуючи, що "Налбуфін" швидше метаболізується, то і вводити за добу його треба більше. Тому посилення контролю за аптеками – це добре. Але проблема вже існує. І вона значна.

Якщо він стане менш доступним, то значно зменшиться призначення там, де він і не був потрібен, а отже ми вбережемо чергових пацієнтів від потенційної залежності", – наголошує Черненко.

Також за заборону продажу "Налбуфіну" за звичайним рецептом виступає бойова медикиня Марія Назарова.

"6 тисяч рецептів і 3 мільйони проданих упаковок. Вітаю, у нас є проблема з безрецептурним опіатом!

Поки ви не знаєте особисто людину яка сидить на "Налбуфіні" (а ви впевнені в цьому?), давайте разом адвокатувати переведення "Налбуфіну" на червоні рецепти суворої звітності", – написала вона.

Нагадаємо, у 2023 році "Налбуфін" опинився на пʼятому місці за обсягами аптечних продажів в Україні.

Згідно з інструкцією, показанням до його застосування є "больовий синдром сильної та середньої інтенсивності". Хоча є дослідження, які доводять кращі знеболювальні властивості інших препаратів, а дослідження організації "Кокрейн" взагалі не змогло виявити, чи відрізняється ефективність "Налбуфіну" від плацебо.

Також його застосовують як додатковий засіб при проведенні анестезії, однак лікарі вже не вперше обурювалися через зловживання цим препаратом.

Інколи "Налбуфіном" комплектують військові аптечки, що призводить до розвитку залежності у поранених. Волонтерка Оксана Корчинська уже критикувала за це Командування Медичних сил ЗСУ.

"У 2022 році знову Командування Медичних сил Збройних Сил України дало наказ купувати військовим медичним центрам/госпіталям "Налбуфін" та передавати військовим частинам (...)

"Налбуфін" не входить в жодний міжнародний протокол, в жодну аптечку країн НАТО і всіх інших країн, препарат пригнічує діяльність дихальних шляхів і анестезіологам фактично неможливо почати вчасно анестезію. Але Командування Медичних сил нікого не чує", – писала Корчинська у серпні 2023 року.

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Доповнено: у першій версії новини "УП. Життя" з посиланням на слова волонтерки писала, що "Налбуфін" був в аптечках багатьох військових частин ЗСУ і Національної гвардії (у 2023 році).

Згодом Національна гвардія України повідомила "УП. Життя", що у 2024 році "Налбуфін" не закуповувався, а також на сьогоднішній день повністю вилучений з аптечок НГУ. Ми вирішили, що ця інформація є важливим доповненням до новини, а застарілу інформацію – видалили.