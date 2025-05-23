Оперували шість годин: у Львові лікарі врятували 4-річного хлопчика з гігантською пухлиною печінки

Наразі хлопчик пройшов реабілітацію, з ним все добре

У Львові прооперували чотирирічного хлопчика з величезною пухлиною печінки, яку виявили випадково.

Новоутворення займало дві третини органу і в найближчій перспективі могло спричинити його відмирання, повідомили у дитячій лікарні Святого Миколая.

Пухлину у чотирирічного Юрчика із Бродів медики виявили випадково – під час планового УЗД. Ніяких скарг на погане самопочуття у дитини не було. На момент виявлення пухлина сягала вже 10 сантиметрів.

"Ще трохи, і новоутвір почав би тиснути на судини, що живлять печінку. А це призвело б до печінкової недостатності та потреби в терміновій трансплантації органу. Тож потрібно було негайно оперувати", – зазначили у медзакладі.

Втручання виконали за два тижні після встановлення діагнозу. Воно тривало шість годин і було надскладним через високий ризик крововтрати.

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"Спершу наші хірурги – Олександр Калінчук, Денис Коноплицький, Андрій Дворакевич – розділили печінку на три частини і повністю видали центральну, найбільш уражену.

Коли вони відділяли судини, у тому числі і ті, що "харчували" пухлину, то використовували Cell Saver – апарат, який очищує втрачену під час операції кров та повертає її назад у тіло. І останнім етапом хірурги зшили докупи дві частини печінки", – пояснюють у лікарні.

Відомо, що хірургічне втручання минуло успішно. Хлопчик вже пройшов тривале відновлення з командою реаніматологів, хірургів і реабілітологів.

"Він усміхнений і здоровий хлопчик, якого чекає повноцінне життя без обмежень", – підсумували у лікарні.

Нагадаємо, раніше у Львові врятували вагітну жінку, в якої на пізніх етапах вагітності виявили велику пухлину в голові.