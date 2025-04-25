Кишківник міг відмерти за кілька годин: у Львові врятували пацієнта з рідкісною "дитячою" патологією

Львівські медики прооперували 49-річного чоловіка з гострим болем у животі та виявили патологію кишківника, яка зазвичай буває у немовлят.

Операцію провели у лікарні Святого Луки, повідомляють на сайті Першого медоб'єднання Львова.

Столяр Сергій відчув біль у животі наприкінці лютого. Знеболювальні не допомагали, тож рідні чоловіка відвезли його до медиків.

Лікарі запідозрили інвагінацію кишківника – найпоширенішу форму гострої кишкової непрохідності в педіатричній практиці, за якої одна кишкова петля входить в іншу. Зазвичай цей стан трапляється у дітей, а у дорослих – вкрай рідко.

Виявилося, що тонка кишка в тілі Сергія увійшла в сліпу, що призвело до перетискання брижі та блокування кровопостачання. За такого захворювання орган відмирає протягом 5-12 годин.

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"Діагностувати інвагінацію складно, тому що вона себе проявляє, коли вже є некроз кишки або перитоніт. І тому не завжди вдається зловити той період інвагінації, коли кишка ще життєздатна. У цьому випадку нам пощастило, що ми взяли пацієнта вчасно, а кишка ще не відмерла", – каже завідувач хірургічного відділення Мар’ян Кузьмак.

Операція підтвердила рідкісний діагноз, і лікарям вдалося усунути проблему.

Також на тонкому кишківнику виявили ліпому – рідкісну жирову пухлину. Її разом з ураженою частиною кишки видалили, а потім здорові частини органа з'єднали.

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Лікарям вдалося уникнути некрозу та зберегти повноцінну роботу органів пацієнта. Зараз чоловік відновлюється і готується повернутись до звичного життя.