ООН: Материнська смертність у світі знизилася на 40%, але прогрес під загрозою

Організація Об’єднаних Націй зафіксувала зниження рівня материнської смертності на 40% з 2000 по 2023 рік – переважно завдяки кращому доступу до базових медичних послуг.

Водночас в ООН попереджають про загрозу серйозного відкату через безпрецедентні скорочення гуманітарної допомоги у світі.

Про це йдеться у новому звіті "Тенденції материнської смертності", оприлюдненому до Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня.

За даними ВООЗ, через скорочення фінансування у світі порушуються ланцюги постачання життєво необхідних ліків – зокрема для лікування кровотеч, прееклампсії та малярії, які є основними причинами материнської смертності.

"Скорочення глобального фінансування охорони здоров’я ставить під загрозу життя вагітних жінок – особливо у вразливих країнах, обмежуючи їхній доступ до необхідної допомоги. Світ повинен терміново інвестувати в акушерок, медсестер і працівників охорони здоров’я, щоби кожна мати й дитина мали шанс вижити", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

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У 5 регіонах після 2015 року зупинився прогрес у подоланні материнської смертності. Європа серед них

Жінки сьогодні мають більше шансів пережити вагітність і пологи, ніж будь-коли раніше, кажуть в ООН. Однак темпи покращення суттєво уповільнилися після 2016 року.

У 2023 році приблизно 260 тисяч жінок померли внаслідок ускладнень, пов’язаних із вагітністю або пологами – це приблизно одна смерть кожні 2 хвилини.

За даними ООН, світ відстає від своїх цілей щодо материнського здоров’я. Щоб досягти бажаного результату до 2030 року, рівень материнської смертності має знижуватися на 15% щорічно – удесятеро швидше, ніж зараз (1,5%).

"Окрім забезпечення доступу до якісної акушерської допомоги, критично важливо зміцнити базове здоров’я та репродуктивні права жінок і дівчат, які визначають їхні шанси на безпечну вагітність і пологи", – каже генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

У 2021 році пандемія додатково забрала життя 40 тисяч матерів

У звіті ООН вперше представили глобальну оцінку впливу пандемії COVID-19 на виживання матерів. У 2021 році через пандемію додатково померли 40 тисяч жінок – 322 тисяч проти 282 тисяч у 2020-му.

Це зростання пов’язують не лише з безпосередніми ускладненнями від хвороби COVID-19, але й з масштабними перебоями в роботі системи акушерства.

Попри загальне зниження материнської смертності на 40%, лише три регіони ООН досягли суттєвого зниження після 2015 року: Африка на південь від Сахари, Австралія і Нова Зеландія, а також Центральна й Південна Азія.

Африка на південь від Сахари, попри великі досягнення, залишається регіоном із найвищим рівнем материнської смертності – приблизно 70% від глобальної кількості у 2023 році. Високі показники бідності та конфлікти продовжують поглиблювати кризу.

Водночас після 2015 року прогрес у подоланні материнської смертності зупинився у 5 регіонах:

Північна Африка й Західна Азія;

Східна та Південно-Східна Азія;

Океанія (без Австралії та Нової Зеландії);

Європа і Північна Америка;

Латинська Америка і Карибський басейн.

Найвищі ризики мають вагітні жінки, що живуть у зонах гуманітарних криз і конфліктів. Майже дві третини всіх материнських смертей зараз припадають на країни, що постраждали від нестабільності або війни. Найгірші показники – в Чаді та Центральноафриканській Республіці, Нігерії, Сомалі та Афганістані.

Нагадаємо, раніше ООН з'ясувала, що жінки досі виконують у 2,5 раза більше неоплачуваної роботи, ніж чоловіки, а випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами (СНПК), зросли на 50% з 2022 року.