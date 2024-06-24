Весілля онлайн: перші пари одружились у "Дії"

Уже три пари уклали шлюб через застосунок "Дія". Вони одружилися по відеозв’язку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначили у пресслужбі Мінцифри, першою випробувала одруження онлайн пара нардепа та військовослужбовця Романа Лозинського і викладачки Українського католицького університету Світлани Кісільової.

Закохані вигадали цікаве застосування сервісу – поєднали онлайн-церемонію з офлайн-весіллям.

"Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження, і військові, пари на відстані чи всі охочі уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн.

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Загалом на бета-тест зареєструвалися 2 500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у "Дії", і скоро сервіс буде доступний для кожного українця", – сказав Михайло Федоров.

Загалом Україна стала першою країною, де доступна така послуга.

"Україна – перша країна, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так". Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, чи вимірюється вона містами чи материками", – зауважив Федоров.



Раніше ми розповідали, як подати заяву на шлюб онлайн.