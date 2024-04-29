Диплом не відображається у "Дії"? МОН назвало причини і як це виправити
У застосунку "Дія" 22 березня з’явилися документи про освіту: користувачам потрібно було лише оновити застосунок.
Дипломи і свідоцтва "підтягуються" автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Однак у деяких користувачів документи не відображаються.
Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації пояснили, чому так трапляється і як діяти.
Чому не підтягується диплом в "Дії"?
- Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в "Дії".
У міністерствах кажуть: це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між "Дією" та документом про освіту.
Щоб виправити це, зверніться за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.
"Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим покликанням", – радять у МОН.
- У "Дії" відображено неповну чи некоректну інформацію.
Звертайтеся до закладу освіти для виправлення.
- Помилка в даті народження.
Тут є два варіанти: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС" ([email protected]) із накладанням КЕП.
- Заклад освіти припинив діяльність.
У таких закладів завжди є правонаступник. МОН радить звернуться до нього для розвʼязання ваших питань.
Які документи про освіту є у "Дії"?
У застосунку можна переглянути такі документи:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії;
- диплом доктора мистецтва.
Проте у "Дії" не відображаються:
- документи про наукові ступені та звання;
- інформація про випускників військових закладів освіти;
- дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;
- документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.
Нагадаємо, також у "Дії" з'явилася можливість дистанційно укласти шлюб по відеозв'зку.