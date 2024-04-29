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Диплом не відображається у "Дії"? МОН назвало причини і як це виправити

Олена Барсукова — 29 квітня, 14:05
Диплом не відображається у Дії? МОН назвало причини і як це виправити
Що робити, якщо у Дії не підтягнувся диплом чи атестат
Фото: FellowNeko/DEPOSITPHOTOS

У застосунку "Дія" 22 березня з’явилися документи про освіту: користувачам потрібно було лише оновити застосунок.

Дипломи і свідоцтва "підтягуються" автоматично, якщо їх внесли до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Однак у деяких користувачів документи не відображаються.

Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації пояснили, чому так трапляється і як діяти.

Чому не підтягується диплом в "Дії"?

  • Документ є в реєстрі ЄДЕБО, але не в "Дії".

У міністерствах кажуть: це може статися через розбіжності в номері РНОКПП між "Дією" та документом про освіту.

Щоб виправити це, зверніться за оновленням даних до закладу освіти, який видав документ.

"Лайфхак: перевірте наявність документа в реєстрі за цим покликанням", – радять у МОН.

  • У "Дії" відображено неповну чи некоректну інформацію.

Звертайтеся до закладу освіти для виправлення.

  • Помилка в даті народження.

Тут є два варіанти: звернутися до закладу освіти зі сканами документів або написати на пошту Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС" ([email protected]) із накладанням КЕП.

  • Заклад освіти припинив діяльність.

У таких закладів завжди є правонаступник. МОН радить звернуться до нього для розвʼязання ваших питань.

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Які документи про освіту є у "Дії"?

У застосунку можна переглянути такі документи:

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії;
  • диплом доктора мистецтва.

Проте у "Дії" не відображаються:

  • документи про наукові ступені та звання;
  • інформація про випускників військових закладів освіти;
  • дипломи про перепідготовку до 1 січня 2016;
  • документи до 2000 року, видані поліграфічним способом.

Нагадаємо, також у "Дії" з'явилася можливість дистанційно укласти шлюб по відеозв'зку.

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