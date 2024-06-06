Як знайти сімейного лікаря з приватної клініки, щоб укласти з ним декларацію? Пояснює МОЗ

Як знайти приватних сімейних лікарів, які мають договір з НСЗУ

Українці можуть безоплатно лікуватися у приватних клініках та у лікарів-ФОПів, якщо ті законтрактовані Національною службою здоров’я України. Вони надають послуги за пакетом "Первинна медична допомога" у межах Програми медичних гарантій.

Як знайти такі медичні заклади і лікарів та як укласти декларацію з ними – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Для того, аби дізнатися перелік медцентрів та чи мають вони договори з НСЗУ, варто зайти на сайт установи та відкрити дашборд "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги".

У фільтрі "Форма власності", який можна побачити з лівого боку, варто обрати один із двох або одразу обидва пункти:

"Приватна (без ФОП)",

"ФОП".

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"Станом на 19 травня 413 надавачів приватної форми власності та 850 ФОП мають договори із НСЗУ за пакетом первинної медичної допомоги", – зазначили у МОЗ.

Далі треба обрати населений пункт, де ви мешкаєте. Після цього одразу побачите перелік місць, де надають первинну медичну допомогу.

У таблиці під інтерактивною мапою є адреси та контакти медзакладів, а також кількість лікарів, які працюють там з пацієнтами.

Після вибору медзакладу з’явиться перелік лікарів, які працюють у ньому.

"Там буде інформація про лікаря, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, спеціалізація (сімейний лікар, терапевт чи педіатр). Також ви побачите кількість декларацій, які вже має лікар", – додали у відомстві.

У міністерстві також зазначили: якщо в колонці "Ліміт" є позначка стрілки догори, то це може означати, що лікар ще укладає декларації. Натомість якщо бачите "Галочку", то максимальна кількість декларацій уже набрана.

Для отримання більш детальної інформації можна звертатися у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77 або безпосередньо до медичних закладів.

Раніше ми пояснювали, чи повинен сімейний лікар давати пацієнту особистий номер телефону.