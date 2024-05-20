Харків потребує донорської крові: як допомогти

У Харкові медзаклади потребують термінового поповнення запасів донорської крові резус-негативної належності І, III та IV груп.

Усім охочим здати кров слід попередньо зателефонувати до Харківського обласного центру служби крові й уточнити час донації, повідомив Український центр трансплант-координації. Телефон для довідок: (095) 570-47-66.

"У час війни потреби в крові значно виросли. Кров одного донора може врятувати трьох людей, але інколи у стабпунктах для порятунку одного захисника потрібна кров трьох донорів", – кажуть у центрі.

Як підготуватися до здачі крові?

✅ Перед донацією потрібно добре виспатися, а в день донації – легко поснідати.

✅ За 72 години не слід приймати ліки, що розріджують кров (аспірин, анальгін тощо). Якщо донор таки приймав медикаменти, до здавання крові чи її компонентів він має отримати консультацію у медпрацівників центру крові. Водночас це правило не поширюється на гормональні контрацептиви.

✅ За 48 годин не можна вживати алкоголь. Також потрібно утриматися від куріння за годину до і після процедури.

✅ Не варто їсти смажене, гостре, солоне, копчене, банани, яйця, молочні продукти і масло.

✅ Можна пити солодкий чай, морс, компот, мінеральну воду, їсти варення, хліб, сухарі, відварні крупи, рибу, овочі, фрукти (крім бананів).

✅ Перед донацією крові чи компонентів крові донорам також радять випити 2 склянки соку або води.

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✅ Для донації крові чи компонентів крові при собі потрібно завжди мати посвідчення особи.

✅ Під час огляду лікарем потрібно відверто відповідати на запитання і не приховувати інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин, а також про перенесені захворювання.

"Дотримання цих нескладних правил особливо важливо перед донаціями крові, тромбоцитів або плазми, їх порушення вплине на якість компонентів крові. Рекомендується також максимально звільнити день донації від важливих зустрічей і серйозних справ", – додають в Українському центрі трансплант-координації.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, хто може стати донором крові, а кому це протипоказано.