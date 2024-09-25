У лікарні Хмельницького від гарячки Західного Нілу померла жінка

Лікарі стверджують, що жінка звернулася за медичною допомогою надто пізно

У Хмельницькій інфекційній лікарні померла 60-річна жінка, якій діагностували гарячку Західного Нілу.

Про це повідомила завідувачка відділення для лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи лікарні Олена Маркевич, пише ZAXID.NET.

Про смерть однієї з пацієнток, що мали гарячку Західного Нілу, також повідомляють на сайті інфекційної лікарні.

За словами лікарки, 60-річна хмельничанка звернулася по допомогу до медичного закладу 13 вересня – через тиждень після того, як захворіла.

На той момент захворювання спричинило важке ускладнення запалення оболонок головного мозку – менінгоенцефаліт.

ВІДЕО ДНЯ

"Це спричинило інсульт, а оскільки пацієнтка ще мала супутнє захворювання – важку серцеву патологію, врятувати її життя не вдалося", – повідомила Олена Маркевич.

За даними Хмельницької інфекційної лікарні, з 1 вересня 2024 року в стінах медзакладу надавали допомогу 6 пацієнтам віком від 20 до 70 років, які мали підтверджений діагноз гарячки Західного Нілу.

"Усі пацієнти при госпіталізації скаржились на різке підвищення температури тіла до 39,9 С, головний біль, біль у горлі, м’язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. У 4 із них був діагностований менінгоенцефаліт, 2 пацієнти мали гарячково-суглобову форму хвороби", – зауважують працівники лікарні.

Станом на 25 вересня 2024 року 5 пацієнтів медичного закладу завершили лікування та були виписані додому.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю для "УП. Життя", розповів, що на території України завжди існували природні осередки гарячки Західного Нілу.

Переважно вірус циркулював серед комах, але часом його виявляли в українців на Одещині, Донеччині та Київщині.

"Зараз через потепління бачимо, що змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання. І ця циркуляція відбувається більш активно…

Тобто такі захворювання, як-от лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті захворювання, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеської або Херсонської областей, можуть переходити тепер і на центральну частину України", – зазначив Кузін.

Нагадаємо, гарячка Західного Нілу – небезпечне вірусне захворювання, яке передається людям унаслідок укусу комарів.

Досі не було задокументовано жодного випадку переходу вірусу від людини до людини.

Як зазначають у Центрі громадського здоров’я, в більшості випадків інфекція протікає без симптомів. Натомість у 20% хворих може виникати:

різке підвищення температури;

головний біль;

біль у горлі, м’язах, суглобах та спині;

слабкість;

нудота та діарея;

висипання на тілі;

збільшення печінки та селезінки;

ураження нервової системи, зокрема менінгіт, енцефаліт, ознаки ураження головного мозку (розлади свідомості, парези, паралічі).

Специфічного лікування захворювання не існує, як і дієвої вакцини.