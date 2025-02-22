У Китаї науковці виявили у кажанів новий коронавірус: він проникає в організми так само, як COVID-19

Дослідники з Китаю виявили у кажанів новий коронавірус – він здатний проникати в клітини людини подібно до збудника COVID-19 SARS-CoV-2.

Попри те, що вірус має потенціал поширення серед людей, вчені кажуть, що його загрозу "не варто перебільшувати".

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature, пише Reuters.

Що науковці з’ясували про новий коронавірус?

Вчені зафіксували новий коронавірус та встановили, що для проникнення в організми він використовує той же білок клітинної поверхні, що і SARS-CoV-2.

Для цього вчені провели експерименти за використання вірусу кажанів HKU5-CoV-2 та людських клітин. Випробування коронавірусу здійснили на моделях кишківника та дихальних шляхів людини.

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Дослідження показали, що вірус кажанів HKU5-CoV-2 здатний до розщеплення білка фурину – завдяки цьому він проникає в клітини через білок рецептора ACE2 на їхній поверхні.

Однак вірус не проникає в клітини людини настільки легко, як SARS-CoV-2, що спричинив пандемію у 2020 році. Автори дослідження зауважують, що нововідкритий вірус має значно меншу спорідненість зв'язування з ACE2 людини, ніж SARS-CoV-2.

За даними Bloomberg, дослідження вплинуло на акції виробників вакцин проти COVID-19. Зокрема, 21 лютого акції Pfizer зросли на 1,5%, Moderna піднялися на 5,3%, а Novavax – приблизно на 1%.

Чи загрожує HKU5-CoV-2 людям?

Експерт з інфекційних хвороб Університету Міннесоти (США), доктор Майкл Остерхольм зауважив, що занепокоєння щодо потенційно нової пандемії через вірус HKU5-CoV-2 "перебільшене".

Він пояснив, що порівняно з 2019 роком, коли серед людей почав поширюватися вірус SARS-CoV-2, населення має високий імунітет до цього типу патогенів. Відтак стійкість організму людей до вірусів SARS може знизити ризик його масового поширення.

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Крім того, існують недостатньо оптимальні фактори для адаптації патогену до поширення серед людей. Відтак "ризик появи [вірусу] в популяціях не варто перебільшувати", вважає Майкл Остерхольм.

Нагадаємо, останні дослідження показали, що тваринний ринок у китайському місті Ухань міг бути джерелом поширення COVID-19.

Найбільш сприятливими до небезпечного вірусу були кролики, собаки та єнотоподібні собаки, яких вважають серйозними кандидатами на роль тих, хто першими передали SARS-CoV-2 людині.