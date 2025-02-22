У Китаї науковці виявили у кажанів новий коронавірус: він проникає в організми так само, як COVID-19
Дослідники з Китаю виявили у кажанів новий коронавірус – він здатний проникати в клітини людини подібно до збудника COVID-19 SARS-CoV-2.
Попри те, що вірус має потенціал поширення серед людей, вчені кажуть, що його загрозу "не варто перебільшувати".
Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature, пише Reuters.
Що науковці з’ясували про новий коронавірус?
Вчені зафіксували новий коронавірус та встановили, що для проникнення в організми він використовує той же білок клітинної поверхні, що і SARS-CoV-2.
Для цього вчені провели експерименти за використання вірусу кажанів HKU5-CoV-2 та людських клітин. Випробування коронавірусу здійснили на моделях кишківника та дихальних шляхів людини.
Дослідження показали, що вірус кажанів HKU5-CoV-2 здатний до розщеплення білка фурину – завдяки цьому він проникає в клітини через білок рецептора ACE2 на їхній поверхні.
Однак вірус не проникає в клітини людини настільки легко, як SARS-CoV-2, що спричинив пандемію у 2020 році. Автори дослідження зауважують, що нововідкритий вірус має значно меншу спорідненість зв'язування з ACE2 людини, ніж SARS-CoV-2.
За даними Bloomberg, дослідження вплинуло на акції виробників вакцин проти COVID-19. Зокрема, 21 лютого акції Pfizer зросли на 1,5%, Moderna піднялися на 5,3%, а Novavax – приблизно на 1%.
Чи загрожує HKU5-CoV-2 людям?
Експерт з інфекційних хвороб Університету Міннесоти (США), доктор Майкл Остерхольм зауважив, що занепокоєння щодо потенційно нової пандемії через вірус HKU5-CoV-2 "перебільшене".
Він пояснив, що порівняно з 2019 роком, коли серед людей почав поширюватися вірус SARS-CoV-2, населення має високий імунітет до цього типу патогенів. Відтак стійкість організму людей до вірусів SARS може знизити ризик його масового поширення.
Крім того, існують недостатньо оптимальні фактори для адаптації патогену до поширення серед людей. Відтак "ризик появи [вірусу] в популяціях не варто перебільшувати", вважає Майкл Остерхольм.
Нагадаємо, останні дослідження показали, що тваринний ринок у китайському місті Ухань міг бути джерелом поширення COVID-19.
Найбільш сприятливими до небезпечного вірусу були кролики, собаки та єнотоподібні собаки, яких вважають серйозними кандидатами на роль тих, хто першими передали SARS-CoV-2 людині.