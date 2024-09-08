Китайськими хутровими фермами швидко поширюються віруси, здатні заражати людей – дослідження

Міжнародна група дослідників вважає, що хутрові ферми Китаю можуть становити небезпеку для людей, адже в цих осередках розмноження тварин віруси активно поширюються і еволюціонують.

Такий висновок зробила команда науковців у результаті аналізу ДНК і РНК 461 тварин, переважна більшість з яких раніше проживали на хутрових фермах, повідомляє IFLScience.

Для дослідження, результати якого опублікували в науковому журналі Science, обрали тварин, які померли від інфекційних захворювань в Китаї.

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Науковці виявили в зразках безліч вірусів – загалом 125 видів, зокрема коронавіруси – групу, яка спричинила спалах пандемії COVID-19 у 2020 році.

Понад 100 з них містилися в організмах норок, морських свинок та ондатр, яких вирощують для отримання цінного хутра.

Також у померлих знайшли:

грип типу А, що щороку спричиняє сезонні епідемії серед людей;

кір ;

вірус японського енцефаліту , який пов’язаний з гарячкою Денге , жовтою лихоманкою та вірусами Західного Нілу ;

епідемічний паротит , відомий у народі як "свинка".

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36 виявлених вірусів раніше ніколи не були задокументованими, ще 39 мають ризик переходу між видами – 11 з них раніше інфікували людей.

Крім того, в однієї ондатри відстежили перший в історії випадок зараження пташиним грипом типу H6N2. Цей варіант пташиного вірусу адаптований до курей. Уперше його поширення зафіксували в Південній Африці в 2001 році.

За спостереженнями авторів дослідження, найбільш небезпечні віруси могли переносити норки та єнотоподібні собаки.

"Цікаво, що ми бачимо це розмаїття відомих і потенційних зоонозів (інфекцій, що передаються від тварини до людини – ред.), які виявляються та передаються між такою кількістю різних типів тварин і на таких великих географічних територіях", – сказав співавтор Джон Петтерссон, доцент Університету Упсали (Швеція).

У двох норок, які померли на одній фермі, виявили вірус, який походить від кажанів. За словами вчених, це наочно демонструє поширення збудника від представників дикої природи до вирощених на фермах хутрових тварин, які перебувають у тісному контакті з людьми.

Дослідники вважають, що хутрові ферми повинні підлягати посиленому нагляду для того, щоб ефективно відстежувати потенційні спалахи інфекційних захворювань.

"Для вірусів це сприятливі умови, оскільки можливість інфікувати багатьох особин різних видів може допомогти вірусу еволюціонувати. Після адаптації одним із нових видів можуть бути люди", – пояснив Джон Петтерсон.

Раніше вчені виявили в шматку льоду з Гімалаїв збережені геноми 1705 вірусів віком понад 41 тисяча років.