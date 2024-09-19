Тваринний ринок в Ухані є центральним джерелом витоку COVID-19 – вчені

Вчені підтвердили, що ринок в Ухані є джерелом поширення COVID-19

Вчені провели вкотре дослідили тваринний ринок у китайському місті Ухань, який часто називають джерелом поширення COVID-19.

Вони підтвердили цей статус та визначили, які види тварин могли стати переносниками вірусу.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі Cell, повідомляє CNN.

Нові дані доповнюють докази того, що вірус SARS-CoV2 передався від інфікованих тварин до людей, а ринок "Хуанань" був центральним місцем раннього поширення інфекції.

Дослідники взяли сотні мазків зі стін, підлоги, обладнання та каналізації ринку. Зібраний матеріал вони проаналізували за допомогою методу метагеномного секвенування. Він зчитує весь генетичний матеріал, присутній у зразку, а потім просіює його, щоб зрозуміти його походження.

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Виявилося, що серед тварин, присутніх на ринку, були кролики, собаки, єнотоподібні собаки, бамбуковий щур, амурський їжак, малайський їжатець, мунтжак китайський, гімалайський бабак та гімалайська цівета.

Найбільш сприятливими до COVID-19 є кролики, собаки та єнотоподібні собаки. Останні також здатні передавати інфекцію, що робить їх серйозним кандидатом на роль тварин, які першими передали вірус людині.

Науковці також використали генетичний матеріал зі зразків для проведення еволюційного аналізу. Це метод, який допомагає оцінити, коли вірус вперше з'явився і яким може бути його найближчий генетичний зв'язок з людиною.

На думку дослідників, SARS-CoV2 з'явився приблизно між серединою листопада та серединою грудня 2019 року.

Їхній аналіз показав, що присутній на ринку вірус з'явився одночасно з вірусом, який спричинив пандемію. Отже, стверджують вчені, це один і той самий вірус.

Якби він спочатку з'явився в іншому місці, а потім потрапив на ринок, де його поширення посилилося (як припускає теорія лабораторного витоку COVID-19), то час появи вірусу, знайденого на ринку, відрізнявся б від часу появи того, що спричинив пандемію.

Крім того, майже третина з перших 174 інфікованих людей були пов'язані з ринком, а багато інших жили біля нього.

Також на мазках, зібраних на ринку, виявили обидва варіанти вірусу, які циркулювали з перших днів пандемії – "А" та "В".

Одним з авторів цього дослідження є Крістіан Андерсен, який займається пошуком джерела вірусу з перших днів пандемії.

Він опинився в центрі теорій змов у соціальних мережах, тому що змінив свою думку: спочатку Андерсен вважав, що SARS-CoV2 походить з лабораторії в Ухані. Згодом він опублікував наукову статтю, в якій пояснив, чому вірус, ймовірно, походить від інфікованих тварин.

Прихильники теорії лабораторного витоку вважають, що на Андерсена тиснули, тому він змінив свою думку.

За словами Андерсена, це не є правдою. Просто він отримав докази, які суперечили його першій гіпотезі.

Інша авторка дослідження Флоренс Дебарре каже, що також спочатку вважала, що вірус з'явився в лабораторії.

"Лабораторне походження – можливе. Це допустимий варіант походження SARS-CoV2, який потрібно було серйозно розглянути, і ми це зробили.

Тож ми всі були відкриті до ідеї лабораторного витоку. Однак ми – вчені, і ми йдемо туди, куди ведуть дані. І поки що всі наявні дані вказують в одному напрямку (вплив тварин на розповсюдження вірусу – ред.)", – заявила вона.

Розуміння походження SARS-CoV2 є важливим не лише для аналізу цієї пандемії, а й можливих шляхів виникнення майбутніх.

За словами Андерсена, після пандемії було багато зроблено для підвищення безпеки в лабораторіях та зменшення потенціалу випадкового вивільнення вірусів. Однак торгівлі дикими та свійськими тваринами приділили набагато менше уваги, що продовжує становити серйозні ризики.

Науковець також зазначає, що у зразках з ринку "Хуанань" вони виявили вірус грипу H9N2, який "готовий до розповсюдження".

Він зазначив, що це "страшне нагадування" про те, що SARS-CoV2 не був чимось особливим. Це просто вірус, який опинився в потрібному місці в потрібний час.

Нагадаємо, світом шириться новий варіант COVID-19 під назвою XEC, який незабаром може стати домінантним.