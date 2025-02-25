Між появою симптомів і смертю – кілька годин: у Конго через невідому хворобу померло понад 50 людей
На північному заході Демократичної Республіки Конго невідома хвороба забрала життя понад 50 людей.
Місцеві лікарі та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляють, що в більшості випадків інтервал між появою симптомів і смертю становив 48 годин.
Фахівці кажуть, що "це дійсно викликає занепокоєння", повідомляє Associated Press.
Останній спалах невідомого захворювання в Конго розпочався 21 січня – тоді зареєстрували 419 випадків, 53 з них були летальними.
Повідомлялося, що хвороба має симптоми, подібні до грипу: лихоманка, головний біль, кашель і анемія.
За даними африканського офісу ВООЗ, перший спалах у місті Болоко почався після того, як троє дітей з'їли кажана. Всі вони померли протягом 48 годин після появи симптомів геморагічної лихоманки.
Після того, як 9 лютого в місті Бомате почався другий спалах цієї таємничої хвороби, зразки біоматеріалів 13 недужих відправили для тестування в Національний інститут біомедичних досліджень у столиці Конго Кіншасі.
У ВООЗ зазначають, що аналіз усіх зразків на лихоманку Ебола чи інші поширені геморагічні захворювання, як-от Марбург, виявився негативний. І лише в деяких з них виявили малярію.
Фахівці вже давно висловлюють занепокоєння через передачу хвороб від тварин до людей у регіонах, де традиційно харчуються дикими тваринами. Кількість таких спалахів в Африці за останнє десятиліття зросла більш ніж на 60%, заявляла ВООЗ у 2022 році.
Раніше ми розповідали, що на Філіппінах місцева влада виплачує гроші людям, які виловлюють комарів. Це відбувається на тлі зростання захворюваності на гарячку Денге.