Між появою симптомів і смертю – кілька годин: у Конго через невідому хворобу померло понад 50 людей

Інтервал між появою симптомів і смертю в більшості випадків становив 48 годин

На північному заході Демократичної Республіки Конго невідома хвороба забрала життя понад 50 людей.

Місцеві лікарі та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляють, що в більшості випадків інтервал між появою симптомів і смертю становив 48 годин.

Фахівці кажуть, що "це дійсно викликає занепокоєння", повідомляє Associated Press.

Останній спалах невідомого захворювання в Конго розпочався 21 січня – тоді зареєстрували 419 випадків, 53 з них були летальними.

Повідомлялося, що хвороба має симптоми, подібні до грипу: лихоманка, головний біль, кашель і анемія.

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За даними африканського офісу ВООЗ, перший спалах у місті Болоко почався після того, як троє дітей з'їли кажана. Всі вони померли протягом 48 годин після появи симптомів геморагічної лихоманки.

Після того, як 9 лютого в місті Бомате почався другий спалах цієї таємничої хвороби, зразки біоматеріалів 13 недужих відправили для тестування в Національний інститут біомедичних досліджень у столиці Конго Кіншасі.

У ВООЗ зазначають, що аналіз усіх зразків на лихоманку Ебола чи інші поширені геморагічні захворювання, як-от Марбург, виявився негативний. І лише в деяких з них виявили малярію.

Фахівці вже давно висловлюють занепокоєння через передачу хвороб від тварин до людей у регіонах, де традиційно харчуються дикими тваринами. Кількість таких спалахів в Африці за останнє десятиліття зросла більш ніж на 60%, заявляла ВООЗ у 2022 році.

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