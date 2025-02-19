За 5 комах – 1 песо: на Філіппінах влада пропонує людям гроші за виловлення комарів

На Філіппінах пропонують винагороду за виловлення комарів через сплеск гарячки Денге

На Філіппінах місцева влада виплачує гроші людям, які виловлюють комарів. Це відбувається на тлі зростання захворюваності на гарячку Денге.

Як повідомляє Associated Press, таку незвичну стратегію запровадили в барангаї Аддішн Хіллз, що у місті Мандалуйонг. Барангай – це найменша одиниця адміністративного поділу Філіппін, яким часто називають внутрішньоміські громади.

Аддішн Хіллз є дуже густонаселеним – на площі 162 гектари живуть понад 100 тисяч людей.

Для боротьби з гарячкою Денге місцева влада провела прибирання, прочищення каналів і кампанію з дотримання гігієни. Однак коли кількість хворих зросла до 42, а двоє студентів померли, очільник Аддішн Хіллз Карліто Серналь вирішив посилити заходи.

Тепер жителі отримують винагороду в розмірі одного філіппінського песо (трохи більше ніж 1 цент) за кожні п'ять комарів або личинок комарів, яких вони впіймають чи знайдуть.

РЕКЛАМА:

Критики такої ініціативи попереджають, що вона може зіграти проти влади злий жарт, якщо зневірені люди почнуть розводити комарів заради винагороди. Однак Серналь стверджує, що це – малоймовірно, оскільки кампанію припинять, як тільки кількість звернень зменшиться.

Коли оголосили про ініціативу, до будівлі місцевої влади звернулося близько десятка "мисливців на комарів".

Комарів, яких виловив Мігель Лабаг TED ALJIBE/AFP/Getty Images

64-річний Мігель Лабаг приніс глечик з 45 темними личинками комарів, що борсалися у воді, й отримав винагороду у розмірі дев'яти песо (15 центів).

"Це – велика допомога. Я зможу купити кави", – сказав він після отримання винагороди.

Гарячка Денге – це гостра інфекційна хвороба, яку переносять комарі. Вона найбільше розповсюджена у країнах Азії та Латинської Америки.

Денге може протікати безсимптомно, тому її складно зафіксувати. Втім, якщо симптоми є, то зазвичай серед них:

висока температура;

головний біль;

болі в очах, м’язах і суглобах;

набряк залоз;

висип на шкірі.

Станом на 1 лютого на Філіппінах зафіксували щонайменше 28,2 тисячі випадки захворювання на гарячку Денге. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у 2024 році Всесвітня організація охорони здоров'я оновила список найнебезпечніших патогенів, які потенційно можуть спричинити наступну пандемію. До переліку потрапив вірус, що викликає гарячку Денге.