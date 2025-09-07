Забирає життя кожного другого інфікованого: у Конго оголосили новий спалах Еболи

У Конго влада оголосила черговий спалах лихоманки Еболи. Відомо про щонайменше 15 випадків смерті інфікованих, зокрема через недугу померла 34-річна вагітна жінка.

Летальними виявилися понад половина випадків (54%) зараження, інформують Associated Press та Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Першим підтвердженим випадком лихоманки Еболи була 34-річна жінка з провінції Касаї, яка звернулася до лікарні зі симптомами геморагічної лихоманки. Місцева померла через кілька годин після госпіталізації від поліорганної недостатності (недостатності кількох життєво важливих органів).

Наразі Еболу вважають причиною смерті 15 людей, зокрема чотирьох медичних працівників. Крім того, у країні зафіксували 28 випадків підозрілих станів, які симптомами нагадують цю хворобу.

Через це в Конго оголосили про 16-й спалах Еболи. Хворобу вперше виявили в 1976 році поблизу однойменного озера. У 2014-2016 роках недуга забрала життя понад 11 тисяч людей у західноафриканських країнах.

Вірус Еболи дуже заразний і може передаватися людям від диких тварин. Також патоген поширюється від інфікованого пацієнта до здорових людей через контакт із біологічними рідинами, як-от блювота, кров або сперма, а також через поверхні та матеріали, забруднені ними.

Захворювання, яке спричиняє вірус, вважають рідкісним, часто смертельним. В інфікованих часто фіксують лихоманку, блювоту, діарею, біль у м’язах, а іноді внутрішні та зовнішні кровотечі.

Інкубаційний період коливається від 2 до 21 дня, але хворі стають заразними вже з ранніми симптомами хвороби. Ризик передачі Еболи зростає з тяжкістю захворювання.

У ВООЗ загальну загрозу для громадського здоров’я на національному рівні оцінили як високу. Там припускають, що кількість випадків може зростати, оскільки передача вірусу триває.

В організації заявили, що направили експертів до провінції Касаї для посилення спостереження за хворобою, її лікування та профілактики. Також ВООЗ надасть медичні матеріали, зокрема засоби індивідуального захисту, лабораторне обладнання та ліки.

