У ВООЗ повідомили про спалах холери в Судані: вже відомо про 100 тисяч інфікованих
Станом на початок серпня Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала майже 100 тисяч випадків зараження на холеру в Судані. Фахівці кажуть, що спалах спричинений війною, що триває в країні.
Від квітня 2023 року місцеве населення має обмежений доступ до чистої води, погані санітарні умови, а критична інфраструктура там знищена.
Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус застеріг, що смерті через холеру будуть продовжуватися, інформує France 24.
"Невпинне насильство в Судані призвело до масового голоду, хвороб та страждань. Холера охопила країну, всі штати якої повідомляють про спалахи. З липня минулого року зареєстрували майже сто тисяч випадків", – заявив очільник організації.
Він додав, що в деяких регіонах проводили вакцинацію, і фахівці фіксують нестабільну тенденцію до зниження кількості хворих. Водночас Тедрос Гебреєсус прогнозує, що нещодавні повені в Судані погіршать холод і спричинять нові спалахи холери, малярії, гарячки денге та інших захворювань.
За даними ООН, у зоні ризику зараження опинилися діти, які в категорії найбільш вразливих людей до патогену. Наприклад, лише у штаті Північний Дарфур, де вирує холера, під загрозою інфікування перебувають 640 тисяч дітей.
"Діти, організм яких ослаблений голодом, набагато частіше хворіють і помирають від холери", – кажуть фахівці.
Холера – важка кишкова інфекція, яка поширюється через їжу та воду, забруднені бактеріями, часто через вміст фекалій. Хвороба спричиняє сильну діарею, блювоту та судоми м’язів.
Без належного лікування інфіковані можуть померти за кілька годин. У ВООЗ кажуть, що для одужання важливу роль відіграє швидкий доступ до кваліфікованої медичної допомоги.
Раніше ООН назвала Судан однією з 13 "гарячих точок", яким у найближчі місяці загрожує голод та поглиблення продовольчої кризи.