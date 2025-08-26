У США зафіксували рідкісний випадок зараження людини паразитом, який харчується плоттю живих тварин

У США виявили рідкісний випадок зараження людини личинками мухи виду Cochliomyia hominivorax, що пожирають плоть живцем і можуть убити за кілька тижнів.

Вважається, що хворий інфікувався під час подорожі за кордон, тому ризик для населення країни оцінюють як дуже низький, інформують CNN та The Guardian.

Випадок рідкісного зараження фахівці підтвердили 4 серпня. Відомо, що пацієнт повернувся зі Сальвадора. Зараження пацієнта сталося внаслідок потрапляння в його тіло паразитичної личинки мухи виду Cochliomyia hominivorax, яка живиться плоттю живих тварин.

Зазвичай паразити вражають теплокровних тварин, як-от коней і корів, а також можуть заразити домашніх улюбленців і людей.

"Після спарювання самка мухи знаходить живого господаря, сідає на рану та відкладає там до 200-300 яєць. Через 12-24 годин всі вони вилуплюються і починають рити нори і харчуватися тканинами тварини, утворюючи дуже великі рани", – пояснив професор Texas A&M University Філіп Кауфман.

РЕКЛАМА:

За словами науковця, мухи можуть заразити істоту, яка має навіть невелику подряпину. Після вилуплення яєць, личинки комахи "дуже швидко перетворюють живу тканину на швейцарський сир".

Зазвичай лікування від паразита передбачає очищення, антисептичну обробку та закриття ран. Без належної допомоги личинки можуть убити тварину за один-два тижні та поширитися на інших особин, каже Кауфман.

Муха виду Cochliomyia hominivorax Фото: Texas A&M

У Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб США кажуть, що ризик для громадського здоров’я "дуже низький". За їхніми словами, немає ознак того, що паразит міг передатися іншим людям чи тваринам.

Вважається, що паразит становить значну загрозу для популяцій тварин і продовольства. У США здебільшого винищили популяції цих комах ще у 1960-1970-х роках.

Однак нещодавні спалахи в сусідніх країнах змусили американську владу посилити зусилля з протидії з небезпечними комахами. Для цього збираються спорудити підприємство для стерилізації самців мух цього виду.

Читайте також : У США людина померла від найбільш летальної форми чуми

"Якщо іноземні шкідники заполонять фермерства, ми не зможемо себе прогодувати", – заявила цього місяця секретар Міністерства сільського господарства США Брук Роллінз.

Наразі Центр з контролю та профілактики захворювань, а також Департамент охорони здоров’я штату Меріленду розслідують інцидент.

Раніше в Конго виявили сплеск загадкової хвороби, від якої померли десятки людей. У ВООЗ припустили, що причиною зараження могло бути забруднене джерело, подія токсичного типу або вплив хімічних речовин.