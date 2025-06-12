В Ізраїлі дослідники виростили штучну шкіру з клітин пацієнта: вона допомагає швидше загоювати рани

Ізраїльські науковці "виростили" у лабораторії штучну шкіру, яку планують використовувати для лікування пацієнтів з опіками.

Науковці запевняють, що вона еластичніша за інші види штучної шкіри та дозволяє набагато швидше загоювати рани.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Advanced Functional Materials, пише MedicalXpress.

"Хірургічне втручання часто є необхідним у разі опіків другого ступеня та вище для відновлення шкіри, запобігання інфекціям і порятунку життя.

Наразі "золотим" стандартом лікування вважається "аутологічна пересадка шкіри", коли здорову шкіру беруть з іншої частини тіла пацієнта і переносять на місце опіку", – пояснює професор Лігі Адлер-Абрамович.

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Однак, за його словами, цей метод має суттєві недоліки, оскільки необхідно пошкоджувати здорову тканину для лікування ураженої ділянки. У випадку ж, якщо в людини великий відсоток ураження тіла опіками, здорову шкіру брати просто нізвідки.

У медичному центрі Шиба почали працювати над пошуком альтернативного лікування. Науковці винайшли "культивований епідермальний аутотрансплантат" – його буквально "вирощують" у лабораторії з клітин пацієнта. Перевага цього методу в тому, що для такого створення штучної шкіри треба небагато клітин донора.

"Ми спроєктували нанофіберний каркас із полімеру PCL та поєднали його з біоактивним пептидом – короткою послідовністю амінокислот, яка стимулює ріст і розмноження клітин.

Далі ми "засіяли" цей каркас клітинами шкіри, отриманими з біопсії пацієнта. Вражаюче, що клітини самостійно впорядковувалися імітуючи структуру справжньої людської шкіри", – пояснює дослідниця Дана Коен-Герассі.

Інша дослідниця, Марина Бен-Шонан, додає, що трансплантат дозволяє загоювати опіки у прискореному темпі.

"Наш трансплантат унікальний тим, що він є міцним, гнучким і простим у використанні. Імплантація дала вражаючі результати.

У стандартному лікуванні закриття половини опікової рани триває вісім днів, у нашому випадку – лише чотири. Крім того, ми спостерігали ріст важливих шкірних структур, таких як волосяні фолікули", – зазначає вона.

Водночас метод має свої недоліки. Зокрема, у штучної неї великий "розхід". Задля перекриття великих ділянок шкіри треба чимало таких трансплантатів. До прикладу, для покриття однієї руки чи ноги може знадобитися до 30 трансплантатів.

Тож у подальшому вчені планують провести додаткові дослідження, аби знайти найефективніший варіант її використання.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що в Австралії проводять перше у світі медичне випробування щодо друку людської шкіри на 3D-принтері. Для цього використовують клітини шкіри пацієнта, а друк виконують безпосередньо на рані.