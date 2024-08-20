У Києві зростає кількість тяжкохворих на COVID-19: пацієнти заповнюють лікарні

У Києві стрімко збільшується кількість людей із тяжким перебігом COVID-19. Частина з них потребує кисневої підтримки та апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, на початку місяця в лікарнях було 87 хворих, а зараз їх уже 130. Лише за останню добу госпіталізували 34 людини – це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Крім того, серед захворілих зростає кількість дітей, а також людей, які потребують кисневої підтримки та апаратів ШВЛ.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Гінзбург, лікарні стають дедалі більш заповненими, і це викликає серйозне занепокоєння.

Вона закликала українців бути обережними та дотримуватися протиепідемічних безпекових заходів:

частіше мити руки або використовувати дезінфектанти, особливо після контакту з предметами загального користування;

за можливості уникати багатолюдних закритих приміщень;

якщо це неможливо, носити захисні маски (пам'ятати, що маски треба регулярно змінювати, а багаторазові – прати в кінці дня перед наступним використанням);

щодня робити вологе прибирання вдома та провітрювати приміщення, оскільки використання кондиціонера при зачинених вікнах підвищує ризик розповсюдження інфекції;

при перших ознаках недуги залишатися вдома, , щоб не наражати на небезпеку інших, пройти тест на COVID-19 та звернутися до лікаря.

Нагадаємо, що в Україні лише за липень захворюваність на COVID-19 зросла у 6 разів: у червні зафіксували близько 2 тисяч випадків, а за липень – вже майже 12 тисяч.

Міністерство охорони здоров'я прогнозує у серпні ще більше зростання кількості хворих на COVID-19, ніж була у липні. Воно триватиме до вересня включно.