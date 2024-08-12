Захворюваність на COVID-19 у липні зросла в 6 разів, виявлено 5 випадків нового варіанту

В Україні лише за липень захворюваність на COVID-19 зросла у 6 разів: у червні зафіксували близько 2 тисяч випадків, а за липень – вже майже 12 тисяч.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 12 серпня.

"На території Європейського Союзу та США суттєво зростають показники захворюваності на COVID-19. Така сама ситуація спостерігається в Україні.

Бачимо суттєво зростання показників захворюваності в липні – вже 12 тисяч випадків. На щастя, відсоток госпіталізації не такий великий. На стаціонарному лікуванні перебуває трішки більш як 2,5 тисячі, і це абсолютно нормально для такого пікового підйому", – сказав головний санітарний лікар.

Наразі зафіксували вже 5 випадків нового підвиду COVID-штаму "Омікрон" під назвою FLiRT. Три випадки FLiRT зафіксували у Києві, один – у Житомирській області та ще один летальний випадок в Івано-Франківській області.

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Утім, кількість може бути вищою, оскільки не всі зразки проходять секвенування.

За словами Кузіна, в Україні циркулює 10 субваріантів штаму "Омікрон".

"Омікрон" характеризується відносно легким перебігом хвороби, але кожна нова мутація призводить до того, що вірус швидше передається та легше уникає імунної відповіді.

"Всі подальші мутації навколо "Омікрону призводять до того, що вірус швидше інфікує людину при короткотривалих контактах.

Це означає, що люди, які мають неінфекційні захворювання, імуноскомпрометовані стани, вагітність або літній вік, (більш схильні до важкого перебігу) навіть попри те, що вони мали первинний курс вакцинації у 2021 році або на початку 2022 року", – сказав Кузін.

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Нагадаємо, у МОЗ оновили рекомендації щодо вакцинації, зважаючи на літній спалах хвороби.

Детальніше про те, що таке новий підвид FLiRT і чи треба його боятися, читайте тут.