"У відділенні нічого немає": львівський "Охматдит" звинуватили у примушуванні пацієнтів купувати ліки

Львівську обласну дитячу клінічну лікарню "Охматдит" звинуватили у вимаганні у пацієнтів самостійно купувати ліки та розхідні матеріали. Там проведуть службове розслідування.

Один з таких випадків стався з львів’янкою Мариною Болкун, пише ZAXID.NET.

Як повідомили у виданні, до лікарні матір із семирічним сином звернулась 7 березня. У хлопчика були кашель, лихоманка, загальна слабкість, задишка і прискорений пульс. Дитину госпіталізували у відділення педіатрії.

Увечері у хлопчика піднялася температура. Черговий лікар сказав, що це – вірус, а медперсонал попередив, що треба купувати розхідні матеріали і ліки самостійно, бо "у відділенні нічого немає".

"Впродовж всього перебування у лікарні (10 днів) щоранку приносили записки, що потрібно придбати на день лікування. Це були шприци, системи, розчин Рінгера, фізрозчин, жарознижуючі, антибіотики.

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На питання, чому у лікарні немає термометрів, шприців, ліків, жодної конструктивної відповіді я не отримала. І це при тому, що на кожному поверсі є наліпки на дверях, що цей медзаклад має підписаний договір з НСЗУ (Національною службою здоров'я – ред.)", – розповіла журналістам жінка.

Загалом за час лікування вона витратила понад 4 тисячі гривень. Усі записки з переліком ліків та чеки жінка надала редакції.

Марина Болкун підкреслила, що не має жодних претензій до медперсоналу відділення. Водночас її цікавить, чому ліки та розхідні матеріали вона купувала за власні кошти, якщо їхню вартість за Програмою медичних гарантій лікарні компенсує держава.

У коментарі журналістам генеральний директор Центру дитячої медицини Роман Кізима заявив, що центр "забезпечує пацієнтів у рамках актуального забезпечення за Програмою медичних гарантій".

"Я вважаю, що ви не уповноважені це з’ясовувати. А пацієнтам рекомендую у таких випадках звертатися до відповідних структур, або, як мінімум, до директора установи", – додав він.

На ситуацію відреагувала Львівська обласна рада – там повідомили, що в лікарні впродовж трьох робочих днів проведуть службове розслідування.

"Медзаклади, законтрактовані Національною службою здоров’я України у межах програми медичних гарантій, мають надавати пацієнтам ліки й медичні послуги, необхідні під час лікування, безоплатно.

А вимоги до пацієнтів чи батьків дітей, які лікуються у медзакладах, самостійно купувати ліки або платити за медпослуги, які мають надаватися безоплатно, є неприпустимі та незаконні", – зауважили в облраді.

Окрім цього, Марина Болкун звернулась до НСЗУ зі скаргою на лікарню та очікує відповіді.

Нагадаємо, раніше ми детально описували алгоритм дій у випадку, якщо в лікарні вимагають гроші за безоплатні послуги.