Які медпослуги є безоплатними для пацієнтів в амбулаторних умовах? Пояснення НСЗУ

Національна служба здоров’я України оприлюднила перелік безоплатних медичних послуг для пацієнтів в амбулаторних умовах.

У 2025 році у межах пакета "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах" передбачено 5 сервісів.

Детальніше про кожен з них розповіли в НСЗУ.

У коментарі для "УП. Життя" очільниця Національної служби здоров’я України Наталія Гусак розповіла, що перелік послуг в амбулаторних умовах (допомога, яку пацієнт отримує без госпіталізації до лікарні) уперше деталізували та структурували за сервісами, щоб пацієнти та лікарі чітко розуміли, які послуги оплачує держава.

"Як на мене, це прорив, тому що раніше ми говорили, що закуповуємо амбулаторні послуги, а які саме – не ясно. Завжди знайдеться хтось, хто буде маніпулювати, і ми це бачили", – зазначила очільниця НСЗУ.

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Консультації та лікування

У межах цього сервісу передбачено 40 класів (видів) послуг. Якщо пацієнту надали послуги декілька спеціалістів з різних класів, то всіх їх оплачує НСЗУ.

"Тут передбачено надання допомоги вузькими спеціалістами: невропатолог, кардіолог, психолог і ряд інших фахівців, які проводять консультації. Їх можна отримати як в один день, так і в різні.

Водночас ми не оплатимо дві послуги кардіолога одній і тій самій людині в один день, тому що таким чином працюємо для того, щоб забезпечити комплексність послуги. Не можна просто прийти й отримати направлення. Лікар має надати повністю консультацію, направити на дослідження та розшифрувати їхні результати", – сказала Наталія Гусак.

Інструментальні та лабораторні дослідження

Цього року пацієнти зможуть скористатися 5 різними видами інструментальних досліджень, зокрема:

магнітно-резонансною томографією;

комп’ютерною томографією;

рентгенологічними дослідженнями;

ультразвуковою діагностикою (УЗД) – в НСЗУ зазначили, що пацієнт може зробити УЗД кількох різних органів безоплатно. Для цього лікар внесе в ЕСОЗ відповідний код обстеження;

клінічними інструментальними дослідженнями (ЕКГ, холтерівське дослідження, аудіометрія тощо).

Протягом одного дня пацієнт може пройти до 5 різних інструментальних обстежень, і всі вони будуть оплачені. Водночас НСЗУ оплачує лабораторні обстеження без обмежень у кількості на добу.

Наприклад, в один день пацієнту можуть зробити рентгенологічне обстеження, УЗД, КТ або МРТ і ще одне клінічне інструментальне обстеження, і ці послуги будуть оплачені.

"Побутує міф: якщо пацієнту треба декілька інструментальних досліджень, то ми оплатимо одне з двох. Насправді ні: ми оплатимо за всі послуги в рамках цього сервісу на день (і за КТ, і за МРТ, і УЗД), але ми не платимо за два УЗД вдень.

Чому? Тому що бачили у системі, коли направлення "розбивали". Коли людині треба УЗД черевної порожнини, то його ділили на печінку, нирку, жовчний міхур", – розповіла глава НСЗУ Наталія Гусак.

Процедури

У межах цього сервісу передбачено 10 класів процедур. Пацієнт може отримати до десяти процедур безоплатно (по одній з кожного класу).

"Наприклад, в один день одному пацієнту може бути виконано бронхоскопію під анестезією, перев’язку рани та внутрішньовенну ін’єкцію, то НСЗУ оплатить ці 4 послуги медзакладу", – кажуть в НСЗУ.

Водночас обмеження послуг за кожним класом кожного сервісу не стосується дітей.

Ургентні (невідкладні стани) без госпіталізації

Якщо пацієнт потрапляє до лікарні і йому надають допомогу без госпіталізації в приймальному відділенні, відділенні екстреної та невідкладної допомоги чи цілодобовому травматологічному пункті, то Національна служба здоров’я оплатить таку послугу в повному обсязі..

Профілактичні огляди

Один раз на рік пацієнт може відвідати такі огляди:

гінекологічне обстеження;

рентгенографічне обстеження;

обстеження очей і зору;

обстеження слуху;

загальне медичне обстеження здоров'я школярів, студентів та інших груп населення;

обстеження у зв’язку зі вступом до навчального закладу;

обстеження здоров’я членів спортивних команд старше 18 років;

обстеження для допуску до проживання в закладах тривалого перебування.

"Профілактичний огляд – це про те, коли у вас немає скарг. Його можна пройти раз на рік. Водночас, якщо пацієнт бажає проходити профілактичні обстеження частіше, то НСЗУ за них не заплатить.

Якщо пацієнт має скарги, то це не буде сервіс "Профілактичні огляди", а "Консультації та лікування", – зауважила Наталія Гусак.

У НСЗУ зазначають, що профілактичні огляди дітей, які проводять відповідно до галузевих стандартів, медичні огляди дітей для участі в спортивних змаганнях, перед поїздкою до літнього табору, а також для усиновлення оплачуються без обмежень.

Для того, щоб скористатися послугами у межах пакета "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", потрібно мати електронне направлення. У разі його відсутності – послуги будуть винятково платними.

Раніше ми розповідали, які послуги стали для пацієнтів платними з 1 січня 2025 року.