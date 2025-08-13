Вік не перешкода: у Львові провели операцію 102-річному чоловіку з онкохворобою

У Львові медики провели операцію 102-річному чоловіку, у якого виявили плоскоклітинний рак шкіри.

Пацієнт на ім’я Василь занедужав у травні 2023 року, коли на його шкірі з’явилася невелика пляма, розповіли у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі.

Спочатку пляма не викликала дискомфорту, однак у липні 2025 року виросла до восьми сантиметрів, з’явилися виразки, нагноєння, біль та кровотечі. Родичі звернулися по допомогу до онкоцентру.

Після обстежень лікарі з’ясували, що попри вік пацієнта, загальний стан здоров’я дозволяє провести втручання.

"Вік сам по собі не є протипоказом для операції. Ми оцінюємо серце, роботу нирок, загальні показники. У пана Василя вони були задовільними", – розповів лікар відділення пухлин голови та шиї Роман Сліпецький.

РЕКЛАМА:

Медики вирішили працювати під місцевою анестезією, щоб уникнути ризиків загального наркозу. Пухлину видалили, одразу виконали пластику.

"Рана загоїлася, а гістологія підтвердила високодиференційований плоскоклітинний рак шкіри з чистими краями резекції – хороший прогноз", – додав медик.

Операцію з видалення пухлини 102-річному Василю провели під місцевим наркозом Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

Пацієнт уже почувається добре: біль і кровотечі зникли.

"Я вдячний, що все зробили так, що тепер можу жити спокійно", – цитують Василя лікарі.

В онкоцентрі закликали українців, зокрема літніх людей, не зволікати з діагностикою та лікуванням раку.

"Цей випадок – доказ того, що вік не повинен бути бар’єром для лікування. Якщо стан пацієнта дозволяє, навіть у 102 роки можна провести успішну операцію і повернути людині якість життя", – додали у закладі.

Нагадаємо, раніше у Львові медики провели дві пересадки серця за 52 години юнакові з уродженою вадою.