Вставили зуб в око: у Канаді пацієнту відновили зір за допомогою рідкісного методу
У Канаді пацієнту з ушкодженням рогівки вперше відновили зір за допомогою імплантації його зуба.
Пацієнтом став Брент Чепмен із Північного Ванкувера, який втратив зір у 13 років через рідкісну аутоімунну реакцію.
Протягом життя він переніс близько 50 операцій, але жодна не дала стабільного результату, повідомляють Popular Science і CBC.
"Я не бачив себе 10 років…Мені пощастило знову мати зір", – поділився пацієнт.
Рідкісна операція під назвою остео-одонто-кератопротезування (ООКП) передбачає кілька етапів.
Спочатку у пацієнта видаляють зуб (зазвичай ікло), формують у ньому отвір і вставляють крихітну пластикову лінзу.
Потім цей імплантат тимчасово розміщують під шкірою щоки, де він "дозріває" протягом кількох місяців. Опісля пошкоджену рогівку замінюють трансплантатом із тканини щоки, а зуб з лінзою імплантують у око.
Брент Чепмен був незрячим з 13 років
Спочатку Чепмен сумнівався в цій методиці, але змінив свою думку після розмови з жінкою з Австралії, яка вже пережила подібну операцію.
"Вона була повністю сліпою протягом 20 років, а тепер катається на лижах. Я знаю, це звучить трохи божевільно, як наукова фантастика", – коментує чоловік.
Брент першим пройшов цю операцію в Канаді, але в інших країнах її проводили ще у XX столітті. Піонером у цій методиці з 1960-х був італійський лікар Бенедетто Стрампеллі.
Медики кажуть, що попри складність процедури, вона демонструє високу ефективність.
За даними італійського дослідження 2022 року, 94% пацієнтів продовжують бачити навіть через 27 років після операції. Водночас через можливі ускладнення хірурги проводять її лише на одному оці.
ООКП нині застосовується у 10 країнах світу. Лікарі сподіваються, що успішні операції в Канаді допоможуть зробити цю технологію доступнішою для пацієнтів із важкою сліпотою.
Нагадаємо, раніше британські лікарі вперше у світі вилікували сліпоту у дітей з генетичним захворюванням.