Дві пересадки серця за 52 години: історія порятунку 20-річного юнака з Львівщини з критичною вадою серця

Хлопець разом з командою лікарів, які рятували його життя

У Львові лікарі впродовж трьох діб провели дві пересадки серця одному і тому пацієнту через те, що перший донорський орган відмовив.

Друге серце прижилося, тож наразі пацієнт готується до виписки, повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Пацієнт – 20-річний Віталій Дац із Яворова, що на Львівщині. Юнак від народження мав ваду серця, однак про неї не знав. Її розвиток спровокувала вірусна застуда, яку він переніс пів року тому. Тоді хлопець був у Польщі і щойно йому стало геть зле – поїхав додому.

Спеціалісти однієї з львівських клінік діагностували йому дилатаційну кардіоміопатію – це захворювання, під час якого серце втрачає пружність, роздувається, як куля, і вже не може перекачувати кров. Єдиний вихід – трансплантація.

На додачу у Віталія розвинулася аритмія – і юнаку імплантували кардіовертер-дефібрилятор. За три місяці він почав бити хлопця струмом.

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Хлопець мав вроджену ваду серця, яка почала прогресувати після вірусної застуди Перше медичне об'єднання Львова

До Лікарні Святого Пантелеймона Віталія доправили реанімобілем в критичному стані. Його серце фактично перестало працювати, а дефібрилятор постійно подавав електричний розряд. Лише за одну ніч пацієнт отримав понад 20 ударів струмом, кожен – по 800 вольт. Двічі "дісталося" навіть кардіохірургу Роману Домашичу, який забирав пристрій з грудей пацієнта.

Спеціалісти відразу внесли Віталія в лист очікування на серце і підключили до ЕКМО – апарату, що замінює роботу серця і легень.

Донорське серце з’явилося за тиждень, однак виявилося недостатньо здоровим. Та оскільки стан Віталія був критичним – без операції він би помер – довелося ризикувати.

Серце спершу запрацювало, а через годину зупинилося. Кардіохірурги знову підключили пацієнта до ЕКМО і повторно внесли до листа очікування.

"Попри мінімальні шанси отримати донорський орган, доля подарувала йому одразу дві такі можливості з різницею лише у 52 години.

Сталося справжнє диво: через дві доби знову з’явився донор і Віталію пересадили нове серце. Повторна ретрансплантація пройшла успішно. Майже місяць наші спеціалісти боролися за життя Віталія. Цей молодий хлопець – наша велика гордість і приклад злагодженої роботи всієї команди", – розповів керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Хлопець наразі почувається добре і готується до виписки Перше медичне об'єднання Львова

З моменту трансплантації минуло три тижні. Віталій попри слабкість почувається добре, а його нове серце працює стабільно. Попереду на хлопця чекає реабілітація та регулярні контрольні обстеження. Його найбільша мрія зараз – відновитися і знову повернутися до занять у спортзалі.

"Поряд з ним мама, яка каже, що її сина врятував Бог руками лікарів і родин донорів, що давали згоди на трансплантації", – цитують слова жінки у публікації.

Нагадаємо, раніше у Києві лікарі під російськими обстрілами провели трансплантацію органів від померлої чотирирічної дівчинки. Завдяки процедурі вдалося врятувати життя трьох інших дітей.