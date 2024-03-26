У Львові прооперували жінку, яка 30 років жила зі зрощеними пальцями рук

У львівській лікарні Святого Пантелеймона хірурги прооперували жінку з рідкісним синдромом Ерлеса Данлоса. Зрощення пальців у неї виникло внаслідок невдалого оперативного втручання.

Як повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова, це генетичне захворювання впливає на розвиток сполучної тканини і трапляється лише в однієї людини зі 100 тисяч.

Пацієнтка – 49-річна львів’янка Леся Бучацька. В дитинстві вона невдало впала, травмувавши обидві кисті рук.

У 17 років, прагнучи виправити наслідки падіння, вона зважилася на операцію. Однак хірургічне втручання не дало бажаного результату, і призвело до ускладнень – безіменні та середні пальці обидвох рук заклякли, перестали розгинатися, а згодом і взагалі – зрослися.

"Рубці на долонях знерухомили треті та четверті фаланги і з часом пальці, які зовсім не розгиналися, зрослися. Сучасні методики дозволяють виправити цю ваду", – пояснили у медичному закладі.

Рука пацієнтки до операції Перше медичне об'єднання Львова

Лише через 30 років після невдалої операції пані Леся знову наважилася звернутися за допомогою до лікарів.

Щоб відновити функціонування кисті руки, хірурги провели складну операцію з використанням методу клаптя – техніки для відновлення пошкоджених тканин.

Її провели у два етапи. Спершу медики звільнили м'які тканини від рубців і спайок. Далі взяли клапоть на променевій судині з власною м'якої тканиною пацієнтки і таким чином закрили дефект. Хірургічне втручання тривало шість годин і, за словами лікарів, минуло успішно.

Тепер на львів’янку чекає така сама операція на другій кисті.

Пацієнтка Леся Бучацька Перше медичне об'єднання Львова

Наразі пацієнтка проходить реабілітацію, щоб відновити функції м'язів і сухожиль вже прооперованої руки, адже вони за багато років атрофувалися. Цей процес буде тривалим – жінці необхідні щоденні заняття з фізичним терапевтом.

Пані Леся не може стримати емоцій, адже нарешті збудеться її мрія: вона зможе одягнути на палець обручку та вперше зробити манікюр.

Нагадаємо, у Львові лікарі "подовжили" дівчині ногу, яка була коротшою за іншу на 7 сантиметрів.