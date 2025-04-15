Оперували сім годин: у Львові лікарі врятували немовля з рідкісною вадою серця

У Львові хірурги врятували новонародженого хлопчика з рідкісною вадою серця. Йому провели одне із найскладніших у медицині втручань – операцію Норвуда.

Вона тривала сім годин, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Про те, що у хлопчика вада серця, його батьки дізналися під час планового пренатального скринінгу. Тоді спеціалісти УЗД помітили, що серце у дитини розвивається неправильно.

Для уточнення діагнозу вагітну жінку скерували у відділення дитячої кардіохірургії Лікарні Святого Миколая.

"Наші спеціалісти виявили у ще ненародженого малюка синдром гіпоплазії лівих відділів серця. Це найважча з усіх вроджених вад, за якої ліва частина серця є недостатньо розвиненою і не здатна передавати насичену киснем кров до життєво важливих органів.

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Без операції дітки з цією патологією гинуть після народження. Тож врятувати малюка могло лише складне кардіохірургічне втручання", – пояснюють у медзакладі.

Хлопчик народився на 41-му тижні вагітності. Наступні шість днів його виходжували в реанімації. А на сьомий немовля прооперував завідувач відділення кардіохірургії Олександр Ячнік.

Новонародженого хлопчика назвали Нестором Перше медичне об'єднання Львова

"Разом із командою він виконав Нестору операцію Норвуда – одне із найскладніших втручань у дитячій кардіохірургії.

В ході операції, що виконується майже відразу після народження, кардіохірурги мають зробити так, аби права частина серця взяла на себе роботу і лівої, та надалі забезпечувала весь кровообіг в організмі", – розповідають у лікарні.

Надскладне втручання тривало сім годин і минуло вдало. Однак у майбутньому на Нестора чекають наступні етапи операції Норвуда, аби остаточно скоригувати вроджену ваду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще одну історію порятунку, коли у Львові лікарі провели операцію однорічній дитині з рідкісним захворюванням – папіломатозом гортані. Через хворобу дівчинка не могла говорити та вільно дихати.