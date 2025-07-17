У Львові лікарі провели 10-місячному малюку унікальну операцію: йому виростили частину печінки

Львівські лікарі виростили нову частину печінки в організмі 10-місячного Дем’яна з Буковини. Майже весь орган хлопчика уразила велика злоякісна пухлина, а здорових тканин залишалося лише 15%.

Щоб врятувати життя хлопчика, хірурги провели унікальну операцію — ALPPS. До цього надскладного втручання фахівці готувалися місяць, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Злоякісну пухлину у Демʼяна виявили, коли йому було 4 місяці. Тоді малюк втратив апетит, припинив набирати вагу, а його шкіра стала блідою. Місцеві лікарі скерували родину до Лікарні Святого Миколая, де функціонує єдиний на заході України Центр холестатичних захворювань у дітей.

"Спеціалісти виконали біопсію. Вона підтвердила, що у малюка величезна злоякісна пухлина печінки. Вона займає 8 сантиметрів з 12-ти (довжина самого органу) і розповсюдилась на всі чотири сектори печінки.

А її основна частина локалізована у центрі – там, де проходять головні судини. Тож Демʼянчика віднесли до категорії пацієнтів групи високого ризику", – пояснили у медоб’єднанні.

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Життя хлопчика було під загрозою – він міг померти за лічені тижні. Щоб врятувати дитину, лікарі негайно розпочали хіміотерапію, і вже за чотири місяці пухлина зменшилася вдвічі. Але цього було недостатньо і потрібно було ухвалити радикальніше рішення.

Варіант із трансплантацією печінки лікарі відразу відкинули, оскільки Дем'янчик важив лише 8 кілограмів. За такої низької ваги показник виживання після пересадки органа є критично низьким, що робило її надто ризикованою.

Злоякісна пухлина уразила майже всю печінку Перше медичне об'єднання Львова

Залишився ще один, надзвичайно складний варіант — операція ALPPS. Львівські лікарі ніколи раніше не виконували подібних втручань, адже це новий метод. Щороку у світі проводять лише кілька таких операцій дітям. ALPPS передбачає кардинальну резекцію, тобто майже повне видалення печінки.

"Після консультацій з польськими колегами львівські дитячі хірурги таки ухвалюють рішення, що вдадуться до нового методу. Адже це єдиний спосіб поборотися за життя Демʼянчика.

До ALPPS-процедури готувалися близько місяця. І ось день настав. Під час першого етапу хірурги розділили частини печінки на здорові та уражені пухлиною. А судини, що живили "хвору" ділянку, перетиснули так, щоб пухлина перестала рости, але орган при цьому продовжував виконувати свою функцію", – розповіли лікарі.

За тиждень після операції 15% відокремлених здорових тканин печінки виросли вчетверо. Таким чином медикам вдалося з критичного малого об'єму виростити достатню кількість тканини, необхідної для наступного етапу операції. Дитячі фахівці змогли повністю видалити хвору частину печінки.

Зараз Дем'янчик проходить хіміотерапію та готується святкувати перший день народження Перше медичне об'єднання Львова

Наразі хлопчик продовжує отримувати хіміотерапію, і результати регулярних обстежень дуже тішать. Його печінка повністю відновилася і нормально функціонує.

Нарешті до малюка повернувся апетит, і він активно набирає вагу. А вже в липні на Дем'янчика чекає особлива подія – невдовзі він святкуватиме свій перший день народження.

Раніше у Львові одній і тій же людині двічі пересадили серце впродовж трьох діб. Перший донорський орган відмовив.