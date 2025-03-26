Обпік палець і заледве не втратив ногу: у Львові врятували від ампутації чоловіка з діабетом

У Львові врятували від ампутації чоловіка з діабетом

У Львові лікарі врятували чоловіка з діабетом І типу від ампутації ноги. Він заснув біля багаття, обпік великий палець та заледве не втратив всю стопу.

Історію пацієнта розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

50-річний електрик з Львівщини Олександр Хороленко на початку минулої осені поїхав на риболовлю.

Чоловік заснув біля багаття, а прокинувся від того, що взуття на лівій нозі горіло. Через це він отримав опік великого пальця – це ледь не призвело до втрати всієї стопи. Пацієнт страждає на цукровий діабет І типу – недуга уповільнює загоєння ран і порушує процеси регенерації.

Львів’янин не відразу звернувся до лікарів, лише через 3 місяці, коли палець посинів, а ситуація погіршилася. На місці опіку розвинулася інфекція, яка вразила кістку.

РЕКЛАМА:

Окрім того, виник остеомієліт – запальний процес інфекційного характеру у кістці. Запалення поширилося на сухожилля та стопу, а з самої рани витікав гній. Чоловік ризикував втратити всю стопу.

Щоб зупинити поширення інфекції, лікарі мали ампутувати палець. Медики очистили тканини від некрозів та кілька тижнів проводили VAC-терапію – один зі способів лікування ран.

Щоб підготувати рану до пересадки шкіри, місце дефекту закрили BTM-покриттям – унікальним синтетичним матеріалом, що проростає власними судинами пацієнта.

Олександр заснув біля вогню та обпік великий палець на нозі Перше медичне об'єднання Львова

"Нам потрібен був повноцінний шар мʼяких тканин, який вирівняв би рану та сховав кістку. І за допомогою BTM ми цього досягли і вже на цей шар пересадили власну шкіру пацієнта, яку взяли зі стегна.

Такі пацієнти з діабетом бувають дуже важкі, а лікування надзвичайно складним і довготривалим. Складно було боротися з таким запальним процесом в нозі", – розповів завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії Лікарні Святого Луки Іван Рик.

Пересаджена шкіра зі стегна добре прижилася на стопі. Олександр вдячний лікарям за порятунок.

"Слава Богу, Іван Ярославович повністю врятував ногу! Якби я знав, що тут є такий лікар, я б відразу до нього приїхав. Для діабетиків дуже важливо відразу звертатись до лікарів як тільки є якась ранка і не тягнути, як я. Тепер буду набагато розумнішим", – каже пацієнт.

Раніше ми розповідали, що у Львові врятували чоловіка, який не міг їсти через велику пухлину. 10-сантиметрове новоутворення стискало стравохід.