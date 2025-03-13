Відкрилась гостра кровотеча: у Львові жінка постраждала під час операції у приватній клініці

У Львові 28-річна пацієнтка постраждала під час аборту в приватній клініці. В ході втручання у жінки відкрилася гостра кровотеча.

Правоохоронці Львівщини розслідують справу про лікарську недбалість, повідомила пресслужба поліції.

Про інцидент 12 березня повідомили медики лікарні, куди доправили пацієнтку, яка стікала кров’ю.

"Попередньо встановлено, що у лікарню жінку було доставлено після хірургічного втручання, яке їй проводили в одній з львівських приватних клінік. Після невдалого хірургічного втручання у пацієнтки відкрилась гостра кровотеча", – зазначають у поліції.

Видання ZAXID.NET та Lviv.Media, посилаючись на власні джерела, уточнюють, що жінці робили аборт. Під час операції пацієнтці пошкодили кишківник, почалася масивна кровотеча, після чого її доправили у Львівську обласну лікарню. Там їй вивели кишківник назовні та встановили стому. Наразі жінка перебуває у важкому стані.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медпрацівником (ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до двох років ув’язнення. Наразі підозр у цій справі нікому не вручали, поліція проводить розслідування.

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