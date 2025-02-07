Дітям прогнозували вади: у Британії дві жінки зробили аборти через помилки лікарів

У Британії дві сімʼї перервали бажані вагітності через хибні прогнози, які їм дали в одній з установ Національної служби охорони здоров'я (NHS) – Ноттінгемській університетській лікарні.

Лікарі нібито сказали жінкам, що їхні діти мають серйозні генетичні хвороби, тому можуть народитися мертвими або страждати протягом життя, тому сім'ї зважилися на аборти.

Третій сім’ї вдалося уникнути такої долі, бо в день запланованого аборту вони отримали правильні результати аналізів, повідомляє BBC.

Одна з постраждалих жінок спілкувалася з журналістами анонімно, а друга відкрито назвала своє ім'я. Це 43-річна Карлі Вессон, яка перервала вагітність на 14 тижні. Разом зі своїм чоловіком Карлом вона чекала на первістка у січні 2019 року, але лікарі виявили, що у дитини може бути синдром Дауна.

Жінці запропонували пройти генетичний тест CVS і первинні результати показали, що дитина має рідкісне генетичне захворювання під назвою синдром Патау. Ця хвороба часто призводить до викиднів, мертвонародження або смерті дитини незабаром після появи на світ.

РЕКЛАМА:

Консультанти Ноттінгемської лікарні сказали Карлі, що вона може не пережити пологи, але навіть якщо вона буде в порядку, її дитина потребуватиме пожиттєвого догляду.

Більш точні результати генетичного аналізу мали надійти через два тижні. Подружжя запитало, чи може він показати інший результат, але, за словами Карлі, консультанти сказали "ні". Тоді пара наважилася на аборт.

Однак за 6 тижнів після аборту медики запросили подружжя до міської лікарні, де їм повідомили уточнені результати: плід насправді не мав аномалій.

"Я знаю, що ми підвели Карлі, Карла та їхню дитину у 2019 році, і мені дуже шкода. Хоча слова ніколи не змінять ситуації, я можу запевнити їх та інші сім'ї, що ми провели розслідування і зробили висновки з цього трагічного випадку", – сказав Ентоні Мей, виконавчий директор Ноттінгемської університетської лікарні NHS Trust.

Водночас медики не прокоментували випадки жінок, які говорили з BBC анонімно, адже лікарня надає допомогу багатьом вагітним.

"Інколи жінкам та сім'ям, які отримують ці послуги, доводиться ухвалювати дуже складні рішення. Ми прагнемо підтримати їх у цьому якомога співчутливіше і професійніше, та завжди хочемо почути сім'ї, які відчувають, що їхній досвід не відповідає нашим прагненням", – додав Ентоні Мей.

Очікується, що у 2026 році незалежні оглядачі опублікують звіт про медичну допомогу породіллям у Ноттінгемській університетській лікарні за участі 2,5 тисячі сімей.

Читайте також : Переплутали жінок: у Чехії лікарі помилково зробили аборт не тій пацієнтці

Нагадаємо, у Чехії лікарі помилково зробили аборт не тій пацієнтці. А у Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що у плоду підтвердили смертельну хворобу.