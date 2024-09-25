Чи можна вводити вакцину в ділянку, де є татуювання: пояснення МОЗ

Татуювання та вакцинація: чи можна вводити вакцину у такі ділянки

Люди можуть мати татуювання на руках у місцях, куди зазвичай колють вакцини.

Тож часом постає питання – чи безпечно у таких випадках вводити у ту ділянку препарат. Це роз'яснили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Так, у ділянку з татуюванням можна вводити вакцини як внутрішньом’язово, так і підшкірно", – зазначили в МОЗ.

Однак додали: якщо є альтернатива (аналогічна ділянка, не вкрита малюнками) краще обрати її, адже так легше відстежувати поствакцинальні реакції, як-то набряк та почервоніння.

Нагадаємо, що варто не пропускати вакцинацію та дотримуватися календаря щеплень навіть у дорослому віці.

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Також варто зважати на сезонні хвороби, як-то ГРИП та COVID-19. До речі, МОЗ нещодавно оновило рекомендації щодо вакцинацій проти COVID-19.