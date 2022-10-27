Чи усі українці страждатимуть на ПТСР– пояснюють у МОЗ

Порушення психічного стану (ПТСР) розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні поді.

Розлад загрожує не всім українцям, які щодня чують сигнали повітряних тривог, звуки прильотів ворожих ракет, дронів або роботи ППО, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

Про наявність посттравматичного синдрому можуть свідчити симптоми, які можна поділити на чотири категорії:

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симптоми повторного переживання, а саме: інтрузії (проживання травматичної події знову і знову), флешбеки (повторні спогади з відчуттям перебування всередині події), нічні жахи;

уникання нагадування, спогадів та думок про травму;

неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення;

гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).

"Такий розлад може змінити те, як людина думає, почувається та поводиться, може спричиняти значні негаразди і впливати на здатність до нормального функціонування", – розповідають у МОЗ.

У відомстві наголошують, що людині, яка пережила травматичні події, дуже легко нашкодити, тому експериментувати небезпечно.

"Роботу з такими людьми має проводити лише фахівець після відповідного навчання за доказовими методами, що пройшли належну наукову перевірку та були визнані на рівні міжнародних асоціацій", – говорять у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не у всіх українців буде посттравматичний синдром.

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