Чи усі українці страждатимуть на ПТСР– пояснюють у МОЗ

Яна Осадча журналіст
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27 жовтня 2022

Порушення психічного стану (ПТСР) розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні поді.

Розлад загрожує не всім українцям, які щодня чують сигнали повітряних тривог, звуки прильотів ворожих ракет, дронів або роботи ППО, пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

Про наявність посттравматичного синдрому можуть свідчити симптоми, які можна поділити на чотири категорії:

  • симптоми повторного переживання, а саме: інтрузії (проживання травматичної події знову і знову), флешбеки (повторні спогади з відчуттям перебування всередині події), нічні жахи;
  • уникання нагадування, спогадів та думок про травму;
  • неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення;
  • гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).
 Фото: photographee.eu/Depositphotos 

"Такий розлад може змінити те, як людина думає, почувається та поводиться, може спричиняти значні негаразди і впливати на здатність до нормального функціонування", – розповідають у МОЗ.

У відомстві наголошують, що людині, яка пережила травматичні події, дуже легко нашкодити, тому експериментувати небезпечно.

"Роботу з такими людьми має проводити лише фахівець після відповідного навчання за доказовими методами, що пройшли належну наукову перевірку та були визнані на рівні міжнародних асоціацій", – говорять у міністерстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому не у всіх українців буде посттравматичний синдром.

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