Е-направлення: як його отримати і в яких випадках воно потрібне? Пояснює МОЗ

За е-навправленням послуги можна отримати в закладах, які мають укладений договір з НСЗУ

В Україні первинну медичну допомогу від сімейного лікаря, терапевта чи педіатра можна отримати за місцем фактичного перебування без направлень. Натомість для отримання консультації вузькопрофільних спеціалістів потрібне електронне направлення.

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, саме е-направлення дає можливість отримати послугу в межах програми медичних гарантій безкоштовно.

"На сьогодні в електронній системі охорони здоровʼя створено понад 562,9 мільйона електронних направлень для майже 36,5 мільйона пацієнтів.

Це свідчить про те, що е-направлення є одним із найпоширеніших електронних медичних сервісів в Україні", – зазначають у відомстві.

Які медичні послуги можна отримати за електронним направленням?

За допомогою цього цифрового документа лікар може направити пацієнта на:

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консультацію фахівця-спеціаліста;

проведення лабораторних досліджень ;

проведення візуальних досліджень;

послуг хірургії одного дня .

В обсяг візуалізації входять рентгенівські дослідження, ультразвукова діагностика, магнітно-резонансна та комп’ютерна томографії, ангіографія, енцефалографія тощо.

Лабораторна діагностика – дослідження біоматеріалів пацієнтів, зокрема біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, генетичні, цитологічні або вірусологічні.

Завдяки лабораторним та візуальним обстеженням, лікарі зможуть отримати необхідну інформацію про стан здоров’я, аби виявити захворювання, встановити діагноз та призначити лікування.

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До якого лікаря варто звернутися, аби отримати е-направлення?

"Е-направлення виписує той лікар, який приймає рішення щодо необхідності провести додаткові обстеження.

Технічна можливість його виписати доступна для всіх без винятку лікарів, які працюють в електронній системі охорони здоровʼя: як лікарі первинної допомоги, так і лікарі-спеціалісти", – кажуть у МОЗ.

Чи в усіх закладах охорони здоров’я можна отримати послугу за електронним направленням?

Українці мають право самостійно обирати зручний для них медичний заклад для надання медичних послуг за е-направленням.

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В електронному направленні не вказується ні заклад, ні лікар, до якого направляють пацієнта – лише код послуги та інформація про медзаклад і лікаря, який його створив.

Однак щоб отримати консультацію чи дослідження безоплатно, слід обирати медзаклади, які мають укладений договір із Національною службою здоров’я України за відповідним пакетом послуг.

В яких випадках е-направлення не потрібне?

Для прийому в гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога та фтизіатра попереднє отримання е-направлення не передбачено.

Також не потрібно цифрового документа від лікаря первинної ланки, тобто сімейного, терапевта чи педіатра, для консультації в лікаря, який вже здійснює медичний нагляд для лікування хронічних захворювань.

Це правило також стосується лікуючого спеціаліста, якщо хворий проходить у нього лікування.

Направлення чи декларація із сімейним лікарем не обов’язкові для українців, які мають потребу в екстреній медичній допомозі.

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