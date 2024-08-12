Кузін: У серпні-вересні захворюваність на COVID-19 зростатиме, але карантину не буде

У МОЗ розповіли, як реагуватимуть на зростання захворюваності на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я прогнозує у серпні ще більше зростання кількості хворих на COVID-19, ніж була у липні. Воно триватиме до вересня включно. Однак ризиків введення локальних карантинів чи обмежувальних заходів немає.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу 12 серпня.

"Зараз Україна перебуває у так званому міжепідеміологічному періоді, коли ми не повинні очікувати суттєвого зростання [захворюваності], яке може призводити до запровадження карантинних обмежень", – каже Кузін.

За його словами, якщо під час цього періоду показники суттєво перевищуватимуть річні, то в тих регіонах, де їх зафіксують, головні державні лікарі областей рекомендуватимуть локальні обмежувальні протиепідеміологічні заходи, залежно від того, які специфічні групи уражені в тих чи інших областях.

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Рекомендації різнитимуться, адже в одній області може найбільше постраждати освітнє середовище, в іншій – працівники об’єктів виробництва чи промисловості.

"Станом на сьогодні ми ще доволі далекі від показників, які наближають нас до карантинних або протиепідеміологічних обмежень. Поки немає ризиків введення локальних карантинів чи обмежувальних заходів", – зазначає головний санітарний лікар України.

Водночас у МОЗ прогнозують, що в серпні буде відбуватися зростання захворюваності на COVID-19, яке триватиме до вересня включно. Згодом розпочнеться так званий епідемічний сезон ГРВІ і грипу, тож у вересні та жовтні з’являться перші прояви циркуляції інших респіраторних вірусів, які обмежать циркуляцію ковіду.

"Тому, швидше за все, підйом захворюваності впродовж серпня-вересня буде зареєстрований, але прогностично він не повинен перевищувати показники епідемічного періоду, а отже не має призводити до введення обмежувальних заходів", – пояснив Кузін.

Водночас він наголошує на важливості дотримання базових профілактичних заходів, які залишаються ефективними незалежно від того, які субваріанти омікрону циркулюють в Україні:

миття рук після відвідування громадських місць або місць скупчення людей;

перебування хворих вдома, а не в навчальних закладах чи на місцях роботи;

обробка рук антисептиком;

дотримання правил кашлю і чхання;

ревакцинація (за потреби).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. Відтепер представники груп ризику мають проходити щорічну ревакцинацію однією дозою.