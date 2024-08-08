МОЗ: Кількість випадків COVID-19 зросла у 4 рази, але нових карантинних заходів не буде

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що попри зростання кількості випадків COVID-19 в Україні протягом останнього місяця, підстав для запровадження нових обмежувальних заходів немає.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що за останній місяць значно зросла кількість українців, хворих на COVID-19, однак загальна чисельність поки що не настільки велика, щоб була потреба вводити нові обмеження.

Кузін розповів, що у липні зареєстровано понад 8 тисяч випадків COVID-19, тоді як у червні було трохи більше 2 тисяч.

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За його словами, рівень захворюваності залежить від щільності населення: у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях він найвищий.

Він також повідомив, що в Україні є понад 400 тисяч доз омікрон-специфічної вакцини проти коронавірусу. Крім того, країна співпрацює з механізмом COVAX, що забезпечує безкоштовне постачання вакцин.

"Якщо буде потрібно більше вакцин, ми зможемо замовити додаткові партії", – запевнив Кузін.

На сьогодні в Україні вже зафіксовано п'ять випадків нового субваріанту COVID-19 під назвою FLiRT. Три випадки виявили у Києві, один – у Житомирській області, і один летальний – в Івано-Франківській області.

Кузін зазначив, що новий субваріант поширюється швидше та ухиляється від імунної відповіді, тому можливі повторні зараження. В групі ризику – літні люди, ті, хто має хронічні хвороби, та невакциновані.

"Поки що немає даних, що новий штам викликає важкі ускладнення. Основний симптом – значне підвищення температури, яка важко збивається, але випадки частіше проходять без пневмонії", – сказав Кузін.

Він додав, що поки немає планів вводити нові обмежувальні заходи, оскільки країни, які раніше зіткнулися з хвилею FLiRT, не запроваджували нового карантину.

Рекомендації щодо профілактики залишаються незмінними: обмеження відвідування громадських місць, провітрювання приміщень, вакцинація та миття рук.

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