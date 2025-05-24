Генетична пастка: у Європі донор сперми з мутацією, що спричиняє рак, став батьком 67 дітей

У 10 дітей, зачатих за допомогою сперми чоловіка, вже діагностували рак

Сперму чоловіка, який є носієм рідкісної мутації, що спричиняє виникнення раку, використали для зачаття щонайменше 67 дітей у восьми країнах Європи.

Десятеро з них вже захворіли на рак, зокрема лейкемію та неходжкінську лімфому, пише The Guardian

Випадок виявили після того, як дві родини повідомили свої клініки про онкологічні захворювання у дітей.

Пізніше з’ясувалося, що в донорській спермі, яку надав Європейський банк сперми, була присутня мутація в гені TP53. Вона є однією з причин синдрому Лі-Фраумені – важкого спадкового ракового захворювання. На момент донорства у 2008 році ця мутація ще не вважалась онкогенною, а тому її не виявляли стандартними методами скринінгу.

Генетичні та педіатричні відділення по всій Європі почали власні розслідування. Зрештою цю мутацію виявили у 23 із 67 дітей, зачатих за допомогою сперми цього донора. Водночас сам чоловік наразі є здоровим.

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Дітям з ризиковою мутацією рекомендується регулярно проховодити МРТ усього тіла, мозку, а в дорослому віці – також молочних залоз і черевної порожнини.

Цей випадок вкотре порушив питання про відсутність міжнародних обмежень на кількість дітей, яких можна зачати від одного донора сперми.

Фахівці вже неодноразово застерігали про потенційні соціальні та психологічні наслідки, коли один донор стає біологічним батьком для великої кількості дітей у різних країнах.

Однак цей випадок продемонстрував ще одну проблему – складність відстеження сімей з такими дітьми у разі виявлення серйозної медичної загрози.

"Нам потрібно запровадити європейське обмеження на кількість народжень або сімей на одного донора. Бо це – аномальне поширення генетичного захворювання. Не кожен чоловік має 75 дітей по всій Європі", – заявила докторка Едвіж Каспер, біологиня з університетської лікарні Руана (Франція).

Раніше ми писали, що в Нідерландах жінки б’ють на сполох через "плодовитість" донора сперми – він може бути батьком майже 1100 дітей.