Міністр охорони здоров'я США оновив Комітет з імунізації: у новому складі є антивакцинатори

Міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший призначив 8 нових членів до Консультативного комітету з імунізаційної практики (ACIP) при Центрах із контролю та профілактики захворювань (CDC) після звільнення його 17 попередніх учасників.

На своїй сторінці в Х (Twitter) Кеннеді написав, що нові члени ACIP "віддані доказовій медицині". Проте більшість із них раніше висловлювали антивакцинаторські погляди або "занепокоєння" щодо COVID-19 чи мРНК-вакцин, повідомляє AXIOS.

Деякі також підписали Баррінгтонську декларацію (Great Barrington Declaration) – петицію, створену групою науковців, які скептично ставилися до "ковідних" обмежень.

Підписанти виступали за поширення COVID серед молодих і здорових людей для досягнення колективного імунітету на противагу щепленням. Цей підхід викликав різку критику з боку багатьох експертів.

Отже, до складу комітету потрапили:

Мартін Куллдорф, біостатистик, який раніше працював у підгрупі ACIP з безпеки вакцин і був одним зі співавторів Баррінгтонської декларації. Його звільнили з Гарвардського університету за відмову від вакцинації проти COVID.

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Роберт Мелон, лікар і біохімік, який був дотичний до розробки мРНК-вакцин на ранньому етапі. New York Times назвав його "зіркою дезінформації" за поширення неправдивої інформації про COVID і мРНК-вакцини, зокрема твердження, що він є винахідником цієї технології.

Коді Мейснер, професор педіатрії в медичній школі Дартмута. Раніше обіймав консультативні посади в CDC і FDA. Також підписав Баррінгтонську декларацію та був співавтором статті з комісаром FDA Марті Макарі, в якій виступав проти масок для дітей під час пандемії.

Ретсеф Леві, професор досліджень операцій у Массачусетському технологічному інституті. Критикував мРНК-вакцини, у 2023 році в соцмережах закликав "негайно припинити їхнє використання".

Вікі Пебсворт, медсестра з Ph.D. у сфері громадського здоров’я. Раніше працювала у консультативних комітетах FDA та Національного комітету з вакцин. У 2022 році входила до правління вакцино-скептичної організації "Національний центр інформації про вакцини", розповідала про проблеми зі здоров’ям у її сина після вакцинації у 15 місяців.

Джозеф Хібблін, психіатр і нейробіолог, який багато років працював у NIH. Займається переважно вивченням харчування та здоров’я мозку.

Майкл Росс, клінічний професор акушерства і гінекології в Університеті Джорджа Вашингтона та Університеті Співдружності Вірджинії.

Джеймс Паґано, лікар швидкої допомоги, ліцензований у Флориді та Каліфорнії.

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Консультативний комітет з питань імунізації (ACIP) є зовнішнім джерелом експертизи для надання рекомендацій Центрам з контролю та профілактики захворювань США (CDC). Його рекомендації можуть впливати на рішення страхових компаній щодо покриття витрат на вакцини.

Наступне засідання Комітету в новому складі заплановане на 25 червня. Кеннеді заявив, що комітет "перегляне дані щодо безпеки та ефективності чинного календаря щеплень".