Міністр охорони здоров’я США разом з онуками поплавав у водоймі з нечистотами

Місцева влада заборонила купатися у водоймі понад 50 років тому

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший разом зі своїми онуками скупався у водоймі з нечистотами, яка є частиною каналізаційної системи.

Знімки родини під час розваг у стічних водах в День матері він опублікував у соцмережі X, повідомили в The New York Times.

Фото: Robert F. Kennedy Jr/X Фото: Robert F. Kennedy Jr/X

"Похід на День матері в парку Дамбартон-Оукс з Амарілліс, Боббі, Кіком і Джексоном. А також купання з моїми онуками – Бобкетом і Кассіусом у Рок-Крік", – написав посадовець.

На фотографіях видно, як діти ходять у воді, а Кеннеді-молодший з головою пірнає туди.

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Рок-Крік – притока річки Потомак, яка протікає через значну частину північно-західного Вашингтона. Її використовують для відведення надлишкових стічних і зливних вод під час дощів. Водойма має значне забруднення фекаліями та високий рівень бактерій, зокрема кишкової палички.

Через це місцева влада ще понад 50 років тому заборонила плавати в Рок-Кріку та сусідніх річках.

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"У Рок-Крік високий рівень бактерій та інших інфекційних патогенів, які роблять плавання, прогулянки по воді та інший контакт небезпечним для здоров’я людей і домашніх тварин", – попереджає Служба національних парків США.

За даними Управління водопостачання та каналізації округу Колумбія, у притоку щороку впадає близько 151 мільйона літрів неочищених стічних і зливних вод. Через це влада Вашингтону планує побудувати спеціальний тунель, аби зменшити викиди у водойми, що протікають містом.

Нагадаємо, Роберта Кеннеді-молодшого, відомого, зокрема, своїми антивакцинаторськими та українофобними заявами, призначили міністром охорони здоров’я США в лютому 2025 року. Рішення прийняли попри протест раніше 87 неурядових організацій США.

У березні в штаті Техас зафіксували новий спалах вірусу кору, основним видом запобіганням якому є вакцини. Стан ускладнювало те, що американці намагалися "лікувати" своїх хворих дітей біологічно активними добавками, які пропагував Роберт Кеннеді-молодший.