Спалах кору у США: міністр-антивакцинатор приїхав "утішити" батьків другої померлої дитини

У США підтвердили другу смерть дитини від кору на тлі масштабного спалаху хвороби, що триває з січня 2025 року.

8-річна Дейзі Гільдебранд, яка не мала щеплення проти кору, померла в лікарні міста Лаббок від легеневої недостатності, спричиненої ускладненнями недуги.

Обидві смерті сталися у штаті Техас, повідомляють The New York Times та Reuters.

У медзакладі UMC Health System, де лікували Дейзі, підтвердили, що дівчинка не мала жодних супутніх захворювань.

На похорон дівчинки прибув міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, який прославився антивакцинаторськими (а ще антиукраїнськими) настроями.

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У соцмережі X він написав, що відвідав родину й висловив співчуття батькам Дейзі, які належать до релігійної громади менонітів.

Однак відсутність публічного заклику до вакцинації спричинила критику з боку багатьох американців, зважаючи на попередні антивакцинаторські висловлювання Кеннеді.

У лютому в Техасі вже фіксували схожий випадок – тоді померла 6-річна Кейлі Фер, яка також росла у менонітській сімʼї та не була вакцинована.

Станом на 6 квітня у США підтверджено 642 випадки кору, з них 499 – у Техасі.

Найбільше хворих у окрузі Ґейнс – понад 66% від усіх випадків у штаті. У цьому регіоні рівень охоплення вакцинацією становить лише 82%, тоді як для формування колективного імунітету необхідно щонайменше 95%.

Більшість заражених – діти та підлітки, які не були щеплені. Спалах кору загалом зафіксували у 22 штатах, зокрема 54 випадки хвороби – у Нью-Мексико та 10 – в Оклахомі.

На тлі зростання кількості інфекцій нову адміністрацію Дональда Трампа звинувачують у потуранні антивакцинаторським настроям.

Попри те, що Роберт Кеннеді-молодший визнає ефективність щеплень, він вважає, що вакцинація має залишатися "особистим вибором".

Додаткову хвилю критики спричинила ініціатива адміністрації Трампа повторно дослідити потенційний звʼязок між вакцинацією та аутизмом, попри численні наукові спростування цього міфу.

Кеннеді-молодший також просуває альтернативні методи профілактики кору – зокрема, рекомендує давати дітям вітамін А.

Однак наукові дані свідчать: вітамін А не захищає від зараження, а у великих дозах є токсичним для печінки.

Натомість дві дози вакцини MMR (проти кору, паротиту і краснухи) забезпечують захист із ефективністю близько 97%.