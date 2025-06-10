"Політичне втручання": у США міністр-антивакцинатор розпустив комітет з питань імунізації

Під час призначення в адміністрацію Трампа Кеннеді обіцяв зберегти чинні національні стандарти вакцинації

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, відомий своїми антивакцинаторськими заявами, звільнив 17 членів Консультативного комітету з імунізаційної практики (ACIP) при Центрах із контролю та профілактики захворювань (CDC).

Кеннеді звинуватив комітет у численних конфліктах інтересів і в тому, що експерти ніколи не відхиляли жодної вакцини, пише Reuters.

Зазначається, що ці звинувачення є необґрунтованими, адже остаточне рішення про схвалення вакцин ухвалює Управління з продовольства і медикаментів США (FDA). Комітет CDC лише дає рекомендації, які групи населення повинні отримати вже затверджену вакцину.

Також Кеннеді-молодший не надав жодних конкретних доказів конфлікту інтересів у галузі серед членів ACIP.

Це спровокувало обурення серед науковців та експертів у сфері вакцинології. Вони заявляють, що зміни у складі комітету, який рекомендує, як і кому застосовувати вакцини, можуть підірвати довіру громадськості до державних органів охорони здоров’я.

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"Це трагедія. Це високопрофесійна група науковців, лікарів та інших фахівців… Це політичне втручання лише зменшить, а не підвищить довіру", – заявив колишній головний науковий співробітник FDA Джессі Гудман.

Кеннеді пообіцяв, що ці зміни, навпаки, зміцнять довіру громадськості.

"Сьогодні ми ставимо на перше місце відновлення громадської довіри, а не якусь конкретну про- або антивакцинну позицію", – йдеться у заяві Кеннеді, поширеній Міністерством охорони здоров’я і соціальних служб США.

Усіх 17 членів ACIP було призначено за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Наразі Кеннеді працює над пошуком заміни для них.

Кеннеді роками висловлював сумніви щодо безпеки та ефективності вакцин, проте під час призначення в адміністрацію Трампа обіцяв зберегти чинні національні стандарти вакцинації. І за час його перебування на посаді FDA вже затвердило кілька вакцин.

Раніше у США вже заявляли про намір скоротити фінансування профілактики хронічних хвороб. Проєкт бюджету на 2026 рік передбачає зменшення витрат на CDC – основну установу в цій царині – аж до повної її ліквідації.