У США хірург видалив хворому не той орган: чоловік помер, а його вдова подала в суд

Американського хірурга Томаса Шахновського звинувачують у тому, що він помилково видалив хворому печінку замість селезінки, а потім намагався це приховати.

Вдова померлого пацієнта, 70-річна Беверлі Браян, подала заяву до суду, повідомляє The Washington Post.

Беверлі впевнена, що після смерті її чоловіка медик намагався приховати свою помилку, підробивши медичні документи й свідоцтво про смерть разом із головним лікарем.

Інцидент трапився влітку 2024 року в лікарні Вознесіння Святого Серця на Смарагдовому узбережжі штату Флорида.

70-річний Вільям Браян мучився від болю в плечі, що швидко поширився на всю ліву частину тіла. Разом із дружиною чоловік пішов до лікарні, де МРТ показала проблему з селезінкою.

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Томас Шахновський, черговий хірург закладу, сказав Вільяму, що йому потрібно видаляти орган, але чоловік не одразу погодився.

Вільям і Беверлі хотіли провести цю операцію в іншій лікарні у рідному штаті Алабама, але Шахновський сказав, що чоловік може померти від кровотечі під час переїзду.

Згідно із позовом, працівники лікарні два дні "тиснули" на Браянів, щоб ті дозволили їм провести процедуру, і зрештою отримали згоду.

21 серпня 2024 року Томас Шахновський мав провести Вільяму Браяну лапароскопічну спленектомію (видалення селезінки), але натомість видалив пацієнту печінку, і той помер від критичної крововтрати.

Хірург позначив видалений орган як "селезінку", але патологоанатом з'ясував, що це була печінка. Зауважимо, що печінка значно більша за селезінку, і ці органи розміщуються у різних сторонах черевної порожнини.

Вдова пацієнта звинувачує лікарню, яка взяла Шахновського на роботу попри його минулий досвід помилкових операцій.

У 2023 році хірург теж прооперував не той орган і мусив виплачувати компенсацію в розмірі 400 тисяч доларів, тому адвокати кажуть, що медзаклад знав про його некваліфікованість.

"Недотримання лікарем Шахновським загальноприйнятих стандартів надання медичної допомоги та причетність лікарні до ймовірного приховування завдало непоправної шкоди сім'ї Вільяма. Жодна родина не повинна переживати таке горе через медичну недбалість. Ми прагнемо притягнути винних до відповідальності", – сказав адвокат Джо Зарзаур.

Сам Шахновський відмовився коментувати ситуацію у ЗМІ, але слідчим сказав, що помилився в органах через "шок і хаотичність ситуації". Департамент охорони здоров'я Флориди поки що призупинив дію його ліцензії.

Нагадаємо, у Франції судять 73-річного хірурга, який протягом 25 років зґвалтував щонайменше 299 дітей, більшість із яких були під наркозом.