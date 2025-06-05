У США схвалили імплант для очей, що сповільнює втрату зору при рідкісному захворюванні сітківки

Управління з контролю за продуктами і ліками США вперше схвалило імплант для очей, що допомагає сповільнити втрату зору при рідкісному захворюванні сітківки.

Імплант під назвою ENCELTO призначений для людей з макулярною телеангіоектазією типу 2 (MacTel) – хворобою, що поступово знищує зір, пише MedicalXpress.

Це перший у світі пристрій, який постійно доставляє нейропротектор (речовину, що захищає нервові клітини) безпосередньо до сітківки ока.

Згідно з результатами клінічних досліджень, ENCELTO може сповільнити дегенеративні зміни щонайменше на 2 роки, а потенційно й набагато довше.

Як працює ENCELTO і чому його називають "проривом"?

Хвороба MacTel вражає центральну частину сітківки, що відповідає за чіткий, деталізований зір. Пацієнти стикаються з проблемами при читанні, розпізнаванні облич і дрібних деталей, а з часом симптоми тільки прогресують.

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Імплант ENCELTO ж постійно виділяє циліарний нейротрофічний фактор (CNTF) – природний білок, який підтримує життєздатність нервових клітин, зокрема фоторецепторів сітківки.

CNTF діє як нейропротектор, тобто захищає клітини від пошкоджень і затримує дегенеративні процеси.

FDA схвалила препарат після двох клінічних дослідженнях третьої фази, які показали, що імплант уповільнює втрату світлочутливих клітин у пацієнтів з MacTel протягом 2 років.

Імпланти, вилучені навіть через 14,5 років, усе ще виробляли CNTF, що свідчить про довготривалий ефект пристрою.

Імплант розробила біотехнологічна компанія Neurotech Pharmaceuticals у межах багаторічної співпраці з лабораторією лікаря-науковця Мартіна Фрідлендера (Scripps Research) та Медичним дослідницьким інститутом Лові.

Нині ENCELTO також тестують для лікування інших нейродегенеративних і судинних хвороб, зокрема глаукоми та вікової макулодистрофії.

"Вперше клітинна терапія з доставкою нейропротектора була схвалена для лікування нейродегенеративного захворювання.

Сітківка – це продовження мозку, тож якщо нейропротектор ефективний тут, він може допомогти і в лікуванні інших захворювань", – каже Мартін Фрідлендер.

Очікується, що пристрій стане доступним для пацієнтів у США в червні 2025 року.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли спосіб відновити втрачений зір за допомогою стовбурових клітин.