Вперше у світі вченим вдалося відновити зір у людей за допомогою стовбурових клітин

Науковці створили новий підхід до відновлення втраченого зору в людей. Вперше у світі трансплантація стовбурових клітин допомогла чотирьом пацієнтам, які мали серйозні пошкодження рогівки.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в The Lancet, повідомляє The Nature.

Рогівка людського ока функціонує завдяки резервуару стовбурових клітин, за нестачі яких виникає стан, відомий як дефіцит лімбальних стовбурових клітин (LSCD).

У цьому випадку рогівку покриває рубцева тканина, що зрештою призводить до сліпоти. Також це може бути наслідком травми ока або аутоімунних чи генетичних захворювань.

Лікування LSCD обмежене. Зазвичай пацієнтам, які страждають від цього стану, проводять трансплантацію клітин рогівки, які отримують зі стовбурових клітин здорового ока. Однак ця інвазивна процедура не має визначеного результату.

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Якщо ж обидва ока людини пошкоджені, лікарі можуть пересадити рогівку померлого донора, яка іноді відторгається імунною системою реципієнта.

Який новий спосіб лікування LSCD запропонували вчені?

Команда науковців у новому дослідженні використала альтернативне джерело клітин для трансплантації рогівки – індуковані плюрипотентні стовбурові клітини.

Для цього вони взяли клітини крові у здорового донора, "перепрограмували" їх до ембріонального стану, а потім перетворили на тонкий лист епітеліальних клітин рогівки.

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У період з червня 2019 року по листопад 2020 року науковці таким способом провели операції двом жінкам та двом чоловікам, що мали LSCD обох очей. Учасники були віком від 39 до 72 років.

Під час процедури команда вчених зішкрябала шар рубцевої тканини, що вкривав пошкоджену рогівку, а потім пришила до ока епітеліальні листи з клітин донора. Поверх цього лікарі поміщали м’яку захисну контактну лінзу.

Якими були результати операцій?

Через два роки після процедури у жодного з учасників дослідження не виявили серйозних побічних ефектів. Зокрема, трансплантовані клітини не спричиняли утворення пухлин, також не було явних ознак атаки пересаджених тканин із боку імунної системи.

При цьому не всі пацієнти отримували імуносупресори – медичні препарати, які послаблюють імунну відповідь.

Після трансплантації в усіх пацієнтів відбулося миттєве покращення зору. Крім того, в них зменшилася площа рогівки, враженої хворобою.

Покращення стану спостерігалися в усіх учасників дослідження, але в одного лише протягом року після операції.

Наразі достеменно не відомо, що спричинило покращення зору, каже дослідник стовбурових клітин із Національного інституту очей США та Національного інституту охорони здоров’я в Бетесді (США) Капіл Бхарті, який не брав участі в дослідженні.

На його думку, можливо, трансплантовані клітини розрослися в рогівці пацієнтів або покращення зору відбулося завдяки видаленню рубцевої тканини. Також ймовірно, що трансплантація могла спонукати клітини хворих мігрувати з інших ділянок ока до рогівки.

Співавтор роботи Коджі Нішіда стверджує, що разом із командою планує в березні 2025 року розпочали клінічні випробування, які допоможуть оцінити ефективність лікування.

"Ці історії успіху свідчать про те, що ми рухаємось у правильному напрямку", – зауважив Капіл Бхарті.

Раніше вчені створили препарат, який здатний вибірково знищувати уражені раком клітини та запобігати швидкому розвитку резистентності пухлин до лікування.