У США схвалили експериментальну пересадку органів свиней для пацієнтів з нирковою недостатністю

У США (FDA) дозволили двом біотехнологічним компаніям провести клінічні випробування з трансплантації органів людям від генетично модифікованих свиней.

Про це йдеться у заяві біотехнологічної компанії United Therapeutics Corporation, пише The Washington Post.

Клінічні дослідження розпочнуться на 6 пацієнтах із термінальною стадією ниркової недостатності приблизно в середині 2025 року.

У компанії очікують, що кількість пацієнтів в цьому експерименті розшириться до 50 осіб, які не можуть отримати донорську нирку з медичних причин або перебувають у списку очікування, але навряд чи отримають її протягом п’яти років.

Учасники випробування United Therapeutics повинні бути віком від 55 до 70 років і перебувати на діалізі не менше 6 місяців. За пацієнтами спостерігатимуть щонайменше 12 тижнів після операції.

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Інша компанія eGenesis отримала схвалення на дослідження із трансплантації нирки у трьох пацієнтів з можливістю розширення програми.

"Ми вступаємо в трансформаційну еру трансплантації органів", – заявив виконавчий директор eGenesis Майк Кертіс.

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Наразі у національному списку для трансплантації органів у США перебуває понад 106 тисяч людей, більшість з яких потребують нирок.

Прогрес у сфері ксенотрансплантації – пересадки органу від одного виду до іншого – набирає обертів, оскільки вчені розробляють методи редагування генів, які роблять органи менш схильними до відторгнення.

Нагадаємо, в США 53-річна Тована Луні вже понад 2 мсіяці живе з пересадженою модифікованою свинячою ниркою. У донорському органі науковці змінили 10 генів та видалили 3 імуногенних антигени, щоб знизити ризик відторгнення нирки.