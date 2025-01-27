У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою: це – рекорд

Американка Тована Луні, якій трансплантували свинячу нирку, прожила з новим органом уже 2 місяці – і наразі це рекордний показник.

За словами лікарів, пацієнтка "здорова і сповнена енергії", повідомляє MedicalXpress.

Раніше лише 4 американцям трансплантували свинячі органи (два серця і дві нирки), але жоден з них не прожив більше двох місяців.

Нині Луні тимчасово проживає у Нью-Йорку, де проходить постопераційні обстеження, але лікарі сподіваються, що за місяць вона зможе повернутися додому у Гадсден, що у штаті Алабама.

"Якби ви побачили її на вулиці, ви б і гадки не мали, що вона єдина людина у світі, яка ходить з функціональним свинячим органом", – сказав доктор Роберт Монтгомері з Нью-Йоркського університету Лангоне, який керував операцією з трансплантації.

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Монтгомері назвав функцію нирок Луні "абсолютно нормальною". Команда лікарів сподівається, що новий орган пацієнтки працюватиме і надалі, та й сама жінка налаштована оптимістично.

"Я – супержінка", – сказала Тована Луні Associated Press.

Нині у США понад 100 тисяч людей стоять у черзі на трансплантацію органів, здебільшого нирок, і тисячі з них помирають, так і не дочекавшись донорського органу.

Медики почали пересаджувати органи від свиней до людей, щоб вирішити проблему гострої нестачі людських органів для трансплантації. Для цього вчені змінюють свинячі органи за допомогою методу генетичного "редагування" CRISP, щоб вони більше нагадували людські.

Японська компанія PorMedTec вже заявила, що вивела трьох геномодифікованих поросят, органи яких будуть придатні для трансплантації людині.

Нагадаємо, першим у світі свинячу нирку отримав 62-річний Річард Слейман зі США, якого прооперували у березні 2024 року. Однак пацієнт прожив лише трохи менш ніж 2 місяці.

Другою людиною, якій провели таку операцію, стала 52-річна важкохвора американка Ліза Пізано. Проте за 47 днів орган довелося видалити через серцево-судинні проблеми, адже пацієнтка також мала імплантований серцевий насос, і невдовзі Ліза померла.