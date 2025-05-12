У США схвалили перший пристрій для самостійного забору мазків на фактор ризику раку шийки матки

У США можна буде придбати пристрій для виявлення раку шийки матки вдома

Управління з продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration, FDA) схвалило перший пристрій Teal Wand для самостійного забору мазків для скринінгу раку шийки матки в домашніх умовах.

Про це пише CNN.

Домашній набір Teal Wand продаватиметься за рецептом. Зібрані вдома зразки відправлятимуть на дослідження в лабораторію для перевірки на вірус папіломи людини (ВПЛ). Саме він провокує більшість випадків раку шийки матки, тож таке тестування може допомогти виявити жінок, які перебувають у групі ризику.

Зазвичай, щоб виявити рак шийки матки, лікарі беруть зразки для двох аналізів: тест на ВПЛ і цитологічне дослідження (це аналіз клітин на наявність ознак злоякісного переродження).

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Результати клінічних випробувань Teal Health показали, що самостійний збір зразків за допомогою Teal Wand має таку ж точність для скринінгу раку шийки матки, як і те, коли зразок збирає медичний працівник, сказала Кара Іган, генеральна директорка компанії Teal Health.

"Це той самий тест, з тією ж точністю, але ви можете комфортно проводити його вдома. Це дає жінкам більше можливостей, а з телемедициною ми бачимо більше варіантів доступу до лікування", – зазначила Іган.

Скринінг на рак шийки матки залишається важливим, оскільки на ранніх стадіях хвороба часто минає безсимптомно. Коли рак прогресує, у жінок можуть виникати аномальні вагінальні кровотечі або незвичайні виділення.

Рак шийки матки лікується різними способами, зокрема хірургічно, хіміо- та променевою терапією.